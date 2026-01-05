El Sorteo Especial se celebra una vez al mes y este martes 6 de diciembre de 2026 se realiza una nueva edición del popular juego de la Lotería Nacional de México. Sigue aquí en vivo el sorteo, los resultados y ganadores.
¿CUÁNTO PUEDES GANAR EN ESTE SORTEO?
• Premio Mayor: 27 millones de pesos en dos series
• Premio por serie: 13.5 millones de pesos
• Costo del cachito: $60
• Costo de la serie: $1200
¿CUÁNTOS NÚMEROS PARTICIPAN EN ESTE SORTEO?
El Sorteo Especial se celebra una vez al mes y participan 60,000 números (billetes) que van del 00001 al 60,000.
¿QUÉ OTROS PREMIOS OTORGA ESTA EDICIÓN?
Además del premio mayor de 27 millones de pesos, este sorteo cuenta con una amplia bolsa de premios secundarios, lo que garantiza mayores oportunidades para los participantes.
¿CUÁNTO CUESTA UN CACHITO DEL SORTEO ESPECIAL?
El costo de un cachito es de 60 pesos. Si se desea adquirir una serie completa (20 cachitos), el precio es de 1,200 pesos, y dos series (40 cachitos) cuestan 2,400 pesos.
¿CÓMO SE PUEDE PARTICIPAR EN EL SORTEO ESPECIAL?
Los interesados pueden adquirir sus cachitos en los puntos de venta oficiales de la Lotería Nacional o a través de plataformas en línea autorizadas.
¿QUÉ HACE ÚNICO PARTICIPAR EN EL SORTEO ESPECIAL?
Además de la oportunidad de ganar grandes premios, este sorteo tiene la particularidad de celebrar tradiciones como el Día de la Virgen de Guadalupe, convirtiéndolo en una experiencia única para empezar el año con suerte.
Revisa aquí los números ganadores del Sorteo Especial 308 de la Lotería Nacional y descubre si eres uno de los afortunados premiados.
