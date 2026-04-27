Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El Sorteo Especial se celebra una vez al mes y este martes 28 de abril de 2026 se realiza una nueva edición del popular juego de la Lotería Nacional de México. Sigue aquí en vivo el sorteo, los resultados y ganadores.
Revisa aquí los números ganadores del Sorteo Especial 311 de la Lotería Nacional y descubre si eres uno de los afortunados premiados.
• Resultados del Sorteo Especial: números ganadores del 24 de marzo