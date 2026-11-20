Por Redacción EC
El Sorteo Especial se celebra una vez al mes y este viernes 20 de noviembre de 2026 se realiza una nueva edición del popular juego de la Lotería Nacional de México. Sigue aquí en vivo el sorteo, los resultados y ganadores.
El Sorteo Especial se celebra una vez al mes y este viernes 20 de noviembre de 2026 se realiza una nueva edición del popular juego de la Lotería Nacional de México. Sigue aquí en vivo el sorteo, los resultados y ganadores.
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- Conoce los resultados del Sorteo Especial 318 de la Lotería Nacional y su premio mayor a través de este minuto a minuto de El Comercio.
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- ¿CUÁNTO PUEDES GANAR EN ESTE SORTEO?
- • Premio Mayor: 27 millones de pesos en dos series
- • Premio por serie: 13.5 millones de pesos
- • Costo del cachito: $60
- • Costo de la serie: $1200
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- ¿CUÁNTOS NÚMEROS PARTICIPAN EN ESTE SORTEO?
- El Sorteo Especial se celebra una vez al mes y participan 60,000 números (billetes) que van del 00001 al 60,000.
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- ¿QUÉ OTROS PREMIOS OTORGA ESTA EDICIÓN?
- Además del premio mayor de 27 millones de pesos, este sorteo cuenta con una amplia bolsa de premios secundarios, lo que garantiza mayores oportunidades para los participantes.
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- ¿CUÁNTO CUESTA UN CACHITO DEL SORTEO ESPECIAL?
- El costo de un cachito es de 60 pesos. Si se desea adquirir una serie completa (20 cachitos), el precio es de 1,200 pesos, y dos series (40 cachitos) cuestan 2,400 pesos.
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- ¿CÓMO SE PUEDE PARTICIPAR EN EL SORTEO ESPECIAL?
- Los interesados pueden adquirir sus cachitos en los puntos de venta oficiales de la Lotería Nacional o a través de plataformas en línea autorizadas.
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- ¿QUÉ HACE ÚNICO PARTICIPAR EN EL SORTEO ESPECIAL?
- Además de la oportunidad de ganar grandes premios, este sorteo tiene la particularidad de celebrar tradiciones como eventos conmemorativos de interés nacional e internacional, convirtiéndolo en una experiencia única para retar a tu suerte.
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Revisa aquí los números ganadores del Sorteo Especial 318 de la Lotería Nacional y descubre si eres uno de los afortunados premiados.
• Resultados del Sorteo Especial: números ganadores del 16 de octubre
Revisa aquí los números ganadores del Sorteo Especial 318 de la Lotería Nacional y descubre si eres uno de los afortunados premiados.
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