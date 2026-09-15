Por Redacción EC

Resultados del Sorteo Magno 392

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El Sorteo Magno 392 de la Lotería Nacional se jugará este miércoles 16 de septiembre, que tiene un premio mayor de 104 millones de pesos.

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Puedes seguir la transmisión en vivo del sorteo a través de nuestro canal oficial de YouTube.

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  • ¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EL SORTEO?

El Sorteo Magno 392 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison de la Lotería Nacional el miércoles 16 de septiembre del 2026 desde las 20:00 horas.

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  • ¿CUÁLES SON LOS PREMIOS QUE OFRECE EL SORTEO MAGNO 392?

• Premio mayor de 104 millones de pesos

• 52 millones de pesos

• 26 millones de pesos

• 1 millón 300 mil pesos

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  • ¿CUÁNTO CUESTA JUGAR EL SORTEO MAGNO DE LA LOTERÍA NACIONAL?

El costo de la fracción o cachito es de $120.00; mientras que el costo de la serie o entero es de $2,400.00.

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  • ¿CUÁNTO PODRÁS GANAR EN EL SORTEO MAGNO?

El Sorteo Magno 392 otorga un premio principal con una serie de 104 millones. El costo de la fracción o cachito es de $120.00; mientras que el costo de la serie o entero es de $2,400.00.

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Conoce los resultados y lista ganadores del Sorteo Magno 392 de la Lotería Nacional jugado este miércoles 16 de septiembre, que tiene un premio mayor de 104 millones de pesos.