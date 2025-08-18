Redacción EC
Redacción EC

SORTEO MAYOR DE LA LOTERÍA NACIONAL DE MÉXICO

Revisa los resultados y ganadores en este minuto a minuto de la , que jugó una nueva edición del , el cual tuvo un premio mayor de 21 millones de pesos.

20:25

Conoce los resultados del Sorteo Mayor de la Lotería Nacional y su premio mayor a través de este minuto a minuto de El Comercio.

20:25

¿A QUÉ HORA ES EL SORTEO?

El Sorteo Mayor 3983 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison de la Lotería Nacional, el martes 19 de agosto del 2025 desde e las 20:00 horas.

20:24

¿CUÁNTO PUEDES GANAR?

Este sorteo otorga un premio mayor por 21 millones y dando un premio principal con una serie de 7 millones.

El costo de la fracción o cachito es de $30.00; mientras que el costo de la serie o entero es de $600.00.

20:24

¿CUÁNTO TIEMPO TENGO PARA RECLAMAR EL PREMIO?

La normativa mexicana indica que el ganador o ganadora de la lotería cuenta con hasta 60 días para reclamar su premio. Además, es importante indicar que no recibirá el monto completo, debido a que se le aplican los descuentos de ley.

20:23

¿CUÁNTO PUEDO GANAR CON ESTA LOTERÍA?

En el sorteo mayor 1 de cada 3 gana.

Si adquiriste un Cachito del Sorteo Mayor cuyo costo es de $30, puedes ganar sólo una vigésima parte del premio, por lo que el monto máximo a ganar es de $350,000.00 mxn. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 21 millones de pesos).o es el ganador del premio mayor de 21 millones de pesos).

20:23

Si adquiriste las tres Series del Sorteo Mayor cuyo costo es de $1800, puedes ganar el monto total del premio principal de $21,000,000.00 mxn. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor).

20:22

¿QUÉ DEBO CONSIDERAR AL JUGAR?

Dos series del Sorteo Mayor son impresas y distribuidas de forma física, es decir, puedes adquirirlas tradicionalmente a través de los expendios y billeteros de Lotería. La tercera serie se encuentra a la venta exclusivamente a través de Medios Electrónicos.

20:22

¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE REINTEGROS QUE OFRECE ESTE SORTEO?

Este sorteo paga tres tipos de reintegros de la siguiente forma:

• Para números cuya última cifra sea igual a la última del Premio Mayor.

• Para números cuya última cifra sea igual a la última del segundo premio.

• Para los números cuya última cifra sea igual la última del tercer premio.

20:19

Conoce los resultados del Sorteo Mayor 3983 de la Lotería Nacional, que tiene un premio mayor de 21 millones de pesos.

Sorteo Mayor: revisa los resultados del martes 12 de agosto

TAGS