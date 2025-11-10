SORTEO MAYOR DE LA LOTERÍA NACIONAL DE MÉXICO
Revisa los resultados y ganadores en este minuto a minuto de la Lotería Nacional de México, que jugó una nueva edición del Sorteo Mayor, el cual tuvo un premio mayor de 21 millones de pesos.
/ ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.
• Resultados del Sorteo Especial: mira la tabla de premios del martes 4 de noviembre
Revisa los resultados y ganadores en este minuto a minuto de la Lotería Nacional de México, que jugó una nueva edición del Sorteo Mayor, el cual tuvo un premio mayor de 21 millones de pesos.
• Si adquiriste una Serie del Sorteo Mayor cuyo costo es de $600, puedes ganar el monto total de una de las tres series, es decir, $7,000,000.00 mxn. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 21 millones de pesos).
• Si adquiriste las tres Series del Sorteo Mayor cuyo costo es de $1800, puedes ganar el monto total del premio principal de $21,000,000.00 mxn. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor).
Este sorteo paga tres tipos de reintegros de la siguiente forma:
• Para números cuya última cifra sea igual a la última del Premio Mayor.
• Para números cuya última cifra sea igual a la última del segundo premio.
• Para los números cuya última cifra sea igual la última del tercer premio.
Conoce los resultados del Sorteo Mayor 3992 de la Lotería Nacional, que tiene un premio mayor de 21 millones de pesos.
Conoce los resultados del Sorteo Mayor 3992 de la Lotería Nacional, que tiene un premio mayor de 21 millones de pesos.