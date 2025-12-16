Redacción EC
Redacción EC

SORTEO MAYOR DE LA LOTERÍA NACIONAL DE MÉXICO

Revisa los resultados y ganadores en este minuto a minuto de la , que jugó una nueva edición del , el cual tuvo un premio mayor de 21 millones de pesos.

12:20

¿QUÉ DÍAS SE REALIZA EL SORTEO?

El Sorteo Mayor se lleva a cabo todos los martes desde las 20:00 horas (Tiempo del centro de México).

12:19

¿DÓNDE SE REALIZARÁ EL SORTEO?

El Sorteo Mayor lleva a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Moro de la Lotería Nacional desde las 20:00 horas de México.

12:19

¿CUÁNTO PUEDES GANAR?

• Este sorteo otorga un premio mayor por 21 millones de pesos y dando un premio principal con una serie de 7 millones.

• El costo de la fracción o cachito es de $30.00; mientras que el costo de la serie o entero es de $600.000.

12:19

¿CUÁNTO TIEMPO TENGO PARA RECLAMAR EL PREMIO?

La normativa mexicana indica que el ganador o ganadora de la lotería cuenta con hasta 60 días para reclamar su premio. Además, es importante indicar que no recibirá el monto completo, debido a que se le aplican los descuentos de ley.

12:18

¿CUÁNTO PUEDO GANAR CON ESTA LOTERÍA?

En el sorteo mayor 1 de cada 3 gana.

• Si adquiriste un Cachito del Sorteo Mayor cuyo costo es de $30, puedes ganar sólo una vigésima parte del premio, por lo que el monto máximo a ganar es de $350,000.00 mxn. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 21 millones de pesos).o es el ganador del premio mayor de 21 millones de pesos). 

12:18

• Si adquiriste una Serie del Sorteo Mayor cuyo costo es de $600, puedes ganar el monto total de una de las tres series, es decir, $7,000,000.00 mxn. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 21 millones de pesos).

12:18

• Si adquiriste las tres Series del Sorteo Mayor cuyo costo es de $1800, puedes ganar el monto total del premio principal de $21,000,000.00 mxn. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor). "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

12:18

¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE REINTEGROS QUE OFRECE ESTE SORTEO?

Este sorteo paga tres tipos de reintegros de la siguiente forma:

• Para números cuya última cifra sea igual a la última del Premio Mayor.

• Para números cuya última cifra sea igual a la última del segundo premio.

• Para los números cuya última cifra sea igual la última del tercer premio.

12:17

Conoce los resultados del  Sorteo Mayor 3996 de la  Lotería Nacional, que tiene un premio mayor de 21 millones de pesos. 

TAGS