Sorteo Mayor 4002: resultados y premios de Lotería Nacional hoy, martes 17 de febrero

SORTEO MAYOR DE LA LOTERÍA NACIONAL DE MÉXICO

Revisa los resultados y ganadores en este minuto a minuto de la , que jugó una nueva edición del , el cual tuvo un premio mayor de 21 millones de pesos.

02:05

Conoce los resultados del  Sorteo Mayor de la Lotería Nacional y su premio mayor a través de este minuto a minuto de  El Comercio.

02:04

¿A QUÉ HORA ES EL SORTEO?

El  Sorteo Mayor 4002 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison de la Lotería Nacional, el martes 17 de febrero desde las 20:00 horas.

02:02

¿CUÁNTO PUEDES GANAR?

Este sorteo otorga un premio mayor por  21 millones y dando un premio principal con una serie de 7 millones.

El costo de la fracción o cachito es de $30.00; mientras que el costo de la serie o entero es de $600.00.

02:02

¿CUÁNTO TIEMPO TENGO PARA RECLAMAR EL PREMIO?

La normativa mexicana indica que el ganador o ganadora de la lotería cuenta con hasta 60 días para reclamar su premio. Además, es importante indicar que no recibirá el monto completo, debido a que se le aplican los descuentos de ley.

02:01

¿CUÁNTO PUEDO GANAR CON ESTA LOTERÍA?

En el sorteo mayor 1 de cada 3 gana.

•  Si adquiriste un Cachito del Sorteo Mayor cuyo costo es de $30, puedes ganar sólo una vigésima parte del premio, por lo que el monto máximo a ganar es de $350,000.00 mxn. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 21 millones de pesos).o es el ganador del premio mayor de 21 millones de pesos).

02:01

Si adquiriste una Serie del Sorteo Mayor cuyo costo es de $600, puedes ganar el monto total de una de las tres series, es decir, $7,000,000.00 mxn. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 21 millones de pesos).

02:00

•  Si adquiriste las tres Series del Sorteo Mayor cuyo costo es de $1800, puedes ganar el monto total del premio principal de $21,000,000.00 mxn. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor).

02:00

¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE REINTEGROS QUE OFRECE ESTE SORTEO?

Este sorteo paga tres tipos de reintegros de la siguiente forma:

• Para números cuya última cifra sea igual a la última del Premio Mayor.

• Para números cuya última cifra sea igual a la última del segundo premio.

• Para los números cuya última cifra sea igual la última del tercer premio.

01:59

Conoce los resultados del Sorteo Mayor 4002 de la Lotería Nacional, que tiene un premio mayor de 21 millones de pesos.

