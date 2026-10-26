SORTEO MAYOR DE LA LOTERÍA NACIONAL DE MÉXICO
Revisa los resultados y ganadores en este minuto a minuto de la Lotería Nacional de México, que jugó una nueva edición del Sorteo Mayor, el cual tuvo un premio mayor de 21 millones de pesos.
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- ¿A QUÉ HORA ES EL SORTEO?
- El Sorteo Mayor 4033 se llevará a cabo en el Teatro Lotería Nacional, el martes 27 de octubre desde las 20:00 horas.
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- ¿CUÁNTO PUEDES GANAR?
- Este sorteo otorga un premio mayor por 21 millones y dando un premio principal con una serie de 7 millones. El costo de la fracción o cachito es de $30.00; mientras que el costo de la serie o entero es de $600.00.
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- ¿CUÁNTO TIEMPO TENGO PARA RECLAMAR EL PREMIO?
- La normativa mexicana indica que el ganador o ganadora de la lotería cuenta con hasta 60 días para reclamar su premio. Además, es importante indicar que no recibirá el monto completo, debido a que se le aplican los descuentos de ley.
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- ¿CUÁNTO PUEDO GANAR CON ESTA LOTERÍA?
- En el sorteo mayor 1 de cada 3 gana.
- • Si adquiriste un Cachito del Sorteo Mayor cuyo costo es de $30 , puedes ganar sólo una vigésima parte del premio, por lo que el monto máximo a ganar es de $350,000.00. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 21 millones de pesos).o es el ganador del premio mayor de 21 millones de pesos).
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- • Si adquiriste una Serie del Sorteo Mayor cuyo costo es de $600, puedes ganar el monto total de una de las tres series, es decir, $7'000,000.00. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 21 millones de pesos).
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- • Si adquiriste las tres Series del Sorteo Mayor cuyo costo es de $1800 , puedes ganar el monto total del premio principal de $21'000,000.00. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor).
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- ¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE REINTEGROS QUE OFRECE ESTE SORTEO?
Este sorteo paga tres tipos de reintegros de la siguiente forma:
- • Para números cuya última cifra sea igual a la última del Premio Mayor.
- • Para números cuya última cifra sea igual a la última del segundo premio.
- • Para los números cuya última cifra sea igual la última del tercer premio.
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- Conoce los resultados del Sorteo Mayor 4033 de la Lotería Nacional, que tiene un premio mayor de 21 millones de pesos.