Redacción EC
Redacción EC

RESULTADOS SORTEO SUPERIOR 2857 DEL VIERNES 29 DE AGOSTO

Conoce los resultados del de la del viernes. También puedes consultar los números y ganadores de los sorteos anteriores.

15:27

¿CÓMO SE JUEGA AL SORTEO SUPERIOR?

Para jugar al Sorteo Superior hay que elegir uno o varios de los boletos que haya disponibles con combinaciones pre impresas del 00,000 al 60,000.

15:27

¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE REINTEGROS QUE OFRECE ESTE SORTEO?

Este sorteo paga dos tipos de reintegros de la siguiente forma:

• Para números cuya última cifra sea igual a la última del Premio Mayor.

• Para números cuya última cifra sea igual a la última del segundo premio.

15:26

¿CUÁNTO VALE?

• Un cachito del Sorteo Superior tiene un costo de $40.

• El costo de una serie (20 cachitos) del Sorteo Superior es de $800.

• El costo de las dos series (40 cachitos) del Sorteo Superior es de $1600.

15:26

¿CUÁNTO PUEDO GANAR?

En el sorteo Superior 1 de cada 5 gana.

• Si adquiriste un Cachito del Sorteo Superior cuyo costo es de $40, puedes ganar sólo una vigésima parte del premio, por lo que el monto máximo a ganar es de $425,000.00. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 17 millones de pesos).

15:26

• Si adquiriste una Serie del Sorteo Superior cuyo costo es de $800, puedes ganar el monto total de una de las dos series, es decir, $8,500,000.00 mxn. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 17 millones de pesos).

15:26

• Si adquiriste las dos Series del Sorteo Superior cuyo costo es de $1600, puedes ganar el monto total de una de las dos series, es decir, $17,000,000.00 mxn. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor). "

15:26

¿QUÉ DEBO CONSIDERAR?

Un lote aleatorio de números de este sorteo se encuentra a la venta exclusivamente a través de Medios Electrónicos.

15:26

¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE REINTEGROS QUE OFRECE ESTE SORTEO?

Este sorteo paga dos tipos de reintegros de la siguiente forma:

• Para números cuya última cifra sea igual a la última del Premio Mayor.

• Para números cuya última cifra sea igual a la última del segundo premio.

15:26

Conoce aquí los resultados de la   Lotería Nacional del   Sorteo Superior 2857, que tiene un premio mayor de 17 millones de pesos.

•  Sorteo Mayor: revisa los resultados del martes 26 de agosto.

Sorteo Superior: revisa los resultados del viernes 22 de agosto.

TAGS