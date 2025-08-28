RESULTADOS SORTEO SUPERIOR 2857 DEL VIERNES 29 DE AGOSTO
Conoce los resultados del Sorteo Superior de la Lotería Nacional del viernes. También puedes consultar los números y ganadores de los sorteos anteriores.
¿CÓMO SE JUEGA AL SORTEO SUPERIOR?
Para jugar al Sorteo Superior hay que elegir uno o varios de los boletos que haya disponibles con combinaciones pre impresas del 00,000 al 60,000.
¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE REINTEGROS QUE OFRECE ESTE SORTEO?
Este sorteo paga dos tipos de reintegros de la siguiente forma:
• Para números cuya última cifra sea igual a la última del Premio Mayor.
• Para números cuya última cifra sea igual a la última del segundo premio.
¿CUÁNTO VALE?
• Un cachito del Sorteo Superior tiene un costo de $40.
• El costo de una serie (20 cachitos) del Sorteo Superior es de $800.
• El costo de las dos series (40 cachitos) del Sorteo Superior es de $1600.
¿CUÁNTO PUEDO GANAR?
En el sorteo Superior 1 de cada 5 gana.
• Si adquiriste un Cachito del Sorteo Superior cuyo costo es de $40, puedes ganar sólo una vigésima parte del premio, por lo que el monto máximo a ganar es de $425,000.00. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 17 millones de pesos).
• Si adquiriste una Serie del Sorteo Superior cuyo costo es de $800, puedes ganar el monto total de una de las dos series, es decir, $8,500,000.00 mxn. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 17 millones de pesos).
• Si adquiriste las dos Series del Sorteo Superior cuyo costo es de $1600, puedes ganar el monto total de una de las dos series, es decir, $17,000,000.00 mxn. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor). "
¿QUÉ DEBO CONSIDERAR?
Un lote aleatorio de números de este sorteo se encuentra a la venta exclusivamente a través de Medios Electrónicos.
Conoce aquí los resultados de la Lotería Nacional del Sorteo Superior 2857, que tiene un premio mayor de 17 millones de pesos.
• Sorteo Mayor: revisa los resultados del martes 26 de agosto.
• Sorteo Superior: revisa los resultados del viernes 22 de agosto.
