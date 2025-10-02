RESULTADOS SORTEO SUPERIOR 2859 DEL VIERNES 3 DE OCTUBRE
Conoce los resultados del Sorteo Superior de la Lotería Nacional del viernes. También puedes consultar los números y ganadores de los sorteos anteriores.
¿CUÁNTO VALE?
• Un cachito del Sorteo Superior tiene un costo de $40.
• El costo de una serie (20 cachitos) del Sorteo Superior es de $800.
• El costo de las dos series (40 cachitos) del Sorteo Superior es de $1600.
¿CUÁNTO PUEDO GANAR?
En el sorteo Superior 1 de cada 5 gana.
• Si adquiriste un Cachito del Sorteo Superior cuyo costo es de $40, puedes ganar sólo una vigésima parte del premio, por lo que el monto máximo a ganar es de $425,000.00. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 17 millones de pesos).
• Si adquiriste una Serie del Sorteo Superior cuyo costo es de $800, puedes ganar el monto total de una de las dos series, es decir, $8,500,000.00 mxn. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 17 millones de pesos).
• Si adquiriste las dos Series del Sorteo Superior cuyo costo es de $1600, puedes ganar el monto total de una de las dos series, es decir, $17,000,000.00 mxn. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor).
¿QUÉ DEBO CONSIDERAR?
Un lote aleatorio de números de este sorteo se encuentra a la venta exclusivamente a través de Medios Electrónicos.
¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE REINTEGROS QUE OFRECE ESTE SORTEO?
Este sorteo paga dos tipos de reintegros de la siguiente forma:
• Para números cuya última cifra sea igual a la última del Premio Mayor.
• Para números cuya última cifra sea igual a la última del segundo premio.
Conoce aquí los resultados de la Lotería Nacional del Sorteo Superior 2859, que tiene un premio mayor de 17 millones de pesos.
