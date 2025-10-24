Redacción EC
SORTEO SUPERIOR 2862 DEL VIERNES 17 DE OCTUBRE

Conoce los resultados del de la del viernes. También puedes consultar los números y ganadores de los sorteos anteriores.

¿CUÁNTO PUEDO GANAR?

En el sorteo Superior 1 de cada 5 gana.

• Si adquiriste un Cachito del Sorteo Superior cuyo costo es de $40, puedes ganar sólo una vigésima parte del premio, por lo que el monto máximo a ganar es de $425,000.00 mxn. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 17 millones de pesos).

• Si adquiriste una Serie del Sorteo Superior cuyo costo es de $800, puedes ganar el monto total de una de las dos series, es decir, $8,500,000.00 mxn. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 17 millones de pesos).

• Si adquiriste las dos Series del Sorteo Superior cuyo costo es de $1600, puedes ganar el monto total de una de las dos series, es decir, $17,000,000.00 mxn. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor).

¿QUÉ DEBO CONSIDERAR?

Un lote aleatorio de números de este sorteo se encuentra a la venta exclusivamente a través de Medios Electrónicos.

¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE REINTEGROS QUE OFRECE ESTE SORTEO?

Este sorteo paga dos tipos de reintegros de la siguiente forma:

• Para números cuya última cifra sea igual a la última del Premio Mayor.

• Para números cuya última cifra sea igual a la última del segundo premio.

Conoce aquí los resultados de la Lotería Nacional del Sorteo Superior 2862, que tiene un premio mayor de 17 millones de pesos.

• Sorteo Superior: revisa los resultados del viernes 17 de octubre

