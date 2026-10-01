Por Redacción EC
Conoce los resultados del Sorteo Superior de la Lotería Nacional del viernes. También puedes consultar los números y ganadores de los sorteos anteriores.
RESULTADOS SORTEO SUPERIOR 2899 DEL VIERNES 2 DE OCTUBRE
Conoce los resultados del Sorteo Superior de la Lotería Nacional del viernes. También puedes consultar los números y ganadores de los sorteos anteriores.
21:51
- ¿CUÁNTOS PREMIOS OFRECE?
- El sorteo Superior ofrece un total de 12,896 premios y reintegros, que se dividen de la siguiente forma:
- • 700 son premios directos y se encontrarán visibles en las Listas de Premios.
- • 12,196 son reintegros y se encontrarán marcados en la parte inferior derecha de las Listas de Premios. El premio mayor de este sorteo asciende a 17 millones de pesos en 2 Series.
21:50
- ¿CUÁNTO VALE?
- • Un cachito del Sorteo Superior tiene un costo de $40.
- • El costo de una serie (20 cachitos) del Sorteo Superior es de $800.
- • El costo de las dos series (40 cachitos) del Sorteo Superior es de $1600.
21:50
- ¿CUÁNTO PUEDO GANAR?
- En el sorteo Superior 1 de cada 5 gana.
- • Si adquiriste un Cachito del Sorteo Superior cuyo costo es de $40 , puedes ganar sólo una vigésima parte del premio, por lo que el monto máximo a ganar es de $425,000.00. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 17 millones de pesos).
21:49
- • Si adquiriste una Serie del Sorteo Superior cuyo costo es de $800 , puedes ganar el monto total de una de las dos series, es decir, $8,500,000.00. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 17 millones de pesos).
21:49
- • Si adquiriste las dos Series del Sorteo Superior cuyo costo es de $1600 , puedes ganar el monto total de una de las dos series, es decir, $17,000,000.00. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor).
21:49
- ¿QUÉ DEBO CONSIDERAR?
- Un lote aleatorio de números de este sorteo se encuentra a la venta exclusivamente a través de Medios Electrónicos.
21:48
- ¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE REINTEGROS QUE OFRECE ESTE SORTEO?
Este sorteo paga dos tipos de reintegros de la siguiente forma:
- • Para números cuya última cifra sea igual a la última del Premio Mayor.
- • Para números cuya última cifra sea igual a la última del segundo premio.
21:48
Conoce aquí los resultados de la Lotería Nacional del Sorteo Superior 2899, que tiene un premio mayor de 17 millones de pesos .
• Sorteo Superior: revisa los resultados del viernes 25 de septiemnbre
Seguir temas