Por Redacción EC
Conoce los resultados del Sorteo Superior de la Lotería Nacional del viernes. También puedes consultar los números y ganadores de los sorteos anteriores.
SORTEO SUPERIOR 2903 DEL VIERNES 6 DE NOVIEMBRE
Conoce los resultados del Sorteo Superior de la Lotería Nacional del viernes. También puedes consultar los números y ganadores de los sorteos anteriores.
00:30
- Sigue aquí en vivo los resultados del Sorteo Superior 2903, que tiene un premio mayor de 17 millones de pesos.
00:29
- ¿CUÁNDO Y DÓNDE SE JUGARÁ?
- El Sorteo Superior 2903 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Moro de la Lotería Nacional el viernes 6 de noviembre desde las 20:00 horas. Puedes seguir la transmisión en vivo del sorteo a través del canal oficial de YouTube de Lotenal.
00:29
- ¿CUÁNTO PUEDES GANAR?
- El Sorteo Superior 2903 otorga un premio mayor de 17 millones y dando un premio principal con una serie de 8 millones y medio. El costo de la fracción o cachito es de $40.00; mientras que el costo de la serie o entero es de $800.00.
- • Con el sorteo Superior 1 de cada 5 gana un premio o reintegro.
00:28
- ¿CUÁNTOS PREMIOS OFRECE?
- El sorteo Superior ofrece un total de 12,896 premios y reintegros, que se dividen de la siguiente forma:
- • 700 son premios directos y se encontrarán visibles en las Listas de Premios.
- • 12,196 son reintegros y se encontrarán marcados en la parte inferior derecha de las Listas de Premios. El premio mayor de este sorteo asciende a 17 millones de pesos en 2 Series.
00:28
- ¿CUÁNTO VALE?
- • Un cachito del Sorteo Superior tiene un costo de $40.
- • El costo de una serie (20 cachitos) del Sorteo Superior es de $800.
- • El costo de las dos series (40 cachitos) del Sorteo Superior es de $1600.
00:27
- ¿CUÁNTO PUEDO GANAR?
- En el sorteo Superior 1 de cada 5 gana.
- • Si adquiriste un Cachito del Sorteo Superior cuyo costo es de $40, puedes ganar sólo una vigésima parte del premio, por lo que el monto máximo a ganar es de $425,000.00. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 17 millones de pesos).
00:26
- • Si adquiriste una Serie del Sorteo Superior cuyo costo es de $800, puedes ganar el monto total de una de las dos series, es decir, $8,500,000.00. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 17 millones de pesos).
00:26
- • Si adquiriste las dos Series del Sorteo Superior cuyo costo es de $1600, puedes ganar el monto total de una de las dos series, es decir, $17,000,000.00. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor).
00:25
- ¿QUÉ DEBO CONSIDERAR?
- Un lote aleatorio de números de este sorteo se encuentra a la venta exclusivamente a través de Medios Electrónicos.
00:25
- ¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE REINTEGROS QUE OFRECE ESTE SORTEO?
- Este sorteo paga dos tipos de reintegros de la siguiente forma:
- • Para números cuya última cifra sea igual a la última del Premio Mayor.
- • Para números cuya última cifra sea igual a la última del segundo premio.
00:23
Conoce aquí los resultados de la Lotería Nacional del Sorteo Superior 2903, que tiene un premio mayor de 17 millones de pesos .
• Sorteo Superior: revisa los resultados del viernes 30 de octubre
Seguir temas
• Sorteo Mayor: resultados del martes 3 de noviembre
• Sorteo Zodiaco Especial: revisa los números del 25 de octubre