Este sorteo otorga un premio mayor por 7 millones de pesos. El costo de la fracción o cachito es de 35 pesos; mientras que el costo de la serie o entero es de 700 pesos.
El Sorteo Zodiaco No. 1715 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison de la Lotería Nacional el domingo 6 de abril del 2025 en punto de las 20:00 horas. Puedes seguir la transmisión del sorteo en vivo, a través de nuestro canal oficial de YouTube. Sigue la transmisión del sorteo mediante El Comercio
Revisa aquí los números ganadores del Sorteo Zodiaco 1715 y descubre si eres uno de los afortunados premiados de la Lotería Nacional.
