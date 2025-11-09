Este sorteo otorga un premio mayor por 7 millones de pesos. El costo de la fracción o cachito es de 35 pesos; mientras que el costo de la serie o entero es de 700 pesos.
El Sorteo Zodiaco No. 1725 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison de la Lotería Nacional el domingo 9 de domingo del 2025 en punto de las 20:00 horas. Puedes seguir la transmisión del sorteo en vivo, a través de nuestro canal oficial de YouTube. Sigue la transmisión del sorteo mediante El Comercio
¿CUÁNTOS PREMIOS OFRECE?
• El premio mayor de este sorteo asciende a 7 millones de pesos en 1 Serie.
• 600 son premios directos y se encontrarán visibles en las Lista de Premios.
• 22,022 son reintegros y se encontrarán marcados en la parte inferior derecha de las Listas de Premios.