Redacción EC
Redacción EC

Este sorteo otorga un premio mayor por 7 millones de pesos. El costo de la fracción o cachito es de 20 pesos; mientras que el costo de la serie o entero es de 400 pesos.

El No. 1732 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison de la Lotería Nacional el domingo 25 de enero de 2026 en punto de las 20:00 horas. Puedes seguir la transmisión del sorteo en vivo, a través de nuestro canal oficial de YouTube. Sigue la transmisión del sorteo mediante El Comercio.

Resultados del Sorteo Zodiaco del domingo 25 de enero de 2026

23:10

¿Cómo se juega al Sorteo Zodiaco?

Para jugar al Sorteo Zodiaco hay que elegir los boletos que haya disponibles con combinaciones pre impresas del 0000 al 60,000.

23:10

¿Cuándo y dónde se realizará el sorteo?

El Sorteo Zodiaco N°1732 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Moro de la Lotería Nacional el domingo25 de enero desde las 20:00 horas de México.

23:07

¿Qué días se realiza el sorteo?

El Sorteo Zodiaco se lleva a cabo todos los domingos desde las 20:00 horas (Tiempo del centro de México).

23:07

¿Cuántos premios ofrece?

• El premio mayor de este sorteo asciende a 7 millones de pesos en 1 Serie.

• 600 son premios directos y se encontrarán visibles en las Lista de Premios.

• 22,022 son reintegros y se encontrarán marcados en la parte inferior derecha de las Listas de Premios.

23:07

¿Cuánto puedo lograr ganar?

• Si adquiriste un Cachito del Sorteo Zodiaco cuyo costo es de $20, puedes ganar sólo una vigésima parte del premio, por lo que el monto máximo a ganar es de $350,000.00 mxn. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 7 millones de pesos).

• Si adquiriste una Serie del Sorteo Zodiaco cuyo costo es de $400, puedes ganar el monto total de una serie, es decir, hasta $7,000,000.00 mxn. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 7 millones de pesos).

23:07

¿Cuál es el costo?

• Costo por de la serie o entero: 400 pesos

• Costo por fracción o cachito: 20 pesos

23:06

Revisa aquí los números ganadores del sorteo 1732 del  Sorteo Zodiaco y descubre si eres uno de los afortunados premiados.

• Sorteo Zodiaco del domingo 18 de enero: mira la tabla de premios

TAGS