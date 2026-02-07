Resumen

Este sorteo otorga un premio mayor por 7 millones de pesos. El costo de la fracción o cachito es de 20 pesos; mientras que el costo de la serie o entero es de 400 pesos.

El No. 1734 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison de la Lotería Nacional el domingo 8 de febrero de 2026 en punto de las 20:00 horas. Puedes seguir la transmisión del sorteo en vivo, a través de nuestro canal oficial de YouTube. Sigue la transmisión del sorteo mediante El Comercio.

Sorteo Zodiaco del domingo 8 de febrero de 2026

Resultados del Sorteo Zodiaco: tabla de premios del domingo 8 de febrero
Sorteo Zodiaco 1734 del domingo 8 de febrero: sigue aquí la transmisión
Temblor en México HOY, sábado 7 de febrero: sismos recientes y dónde fue el epicentro
Resultados de Sorteo Superior 2871: mira el desglose de ganadores del viernes 6 de febrero
