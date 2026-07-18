Este sorteo otorga un premio mayor por 7 millones de pesos. El costo de la fracción o cachito es de 35 pesos; mientras que el costo de la serie o entero es de 700 pesos.
El Sorteo Zodiaco No. 1753 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison de la Lotería Nacional el domingo 19 de julio del 2026 en punto de las 20:00 horas. Puedes seguir la transmisión del sorteo en vivo, a través de nuestro canal oficial de YouTube. Sigue la transmisión del sorteo mediante El Comercio.
Resultados del Sorteo Zodiaco del domingo 19 de julio
- ¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZARÁ EL SORTEO?
- El Sorteo Zodiaco 1753 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Moro de la Lotería Nacional el domingo 19 de julio desde las 20:00 horas de México.
- ¿QUÉ DÍAS SE REALIZA EL SORTEO?
- El Sorteo Zodiaco se lleva a cabo todos los domingos desde las 20:00 horas (Tiempo del centro de México).
- ¿QUÉ ES EL SORTEO ZODIACO?
- El Sorteo Zodiaco se celebra los días domingo de cada semana y participan 120,000 números o billetes que van del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco y se juega en 1 serie.
- Se lleva a cabo en 1 serie y ofrece un total de 24 MILLONES 42 MIL 600 pesos repartidos en 22,622 premios.
- ¿CUÁNTOS PREMIOS OFRECE?
- • El premio mayor de este sorteo asciende a 7 millones de pesos en 1 Serie.
- • 600 son premios directos y se encontrarán visibles en las Lista de Premios.
- • 22,022 son reintegros y se encontrarán marcados en la parte inferior derecha de las Listas de Premios.
- ¿CUÁNTO PUEDO LOGRAR GANAR?
En el sorteo Zodiaco 1 de cada 5 gana.
- Si adquiriste la serie del Sorteo Zodiaco puedes ganar el monto total del premio mayor de 7 MILLONES DE PESOS.
- Si adquiriste un cachito del Sorteo Zodiaco puedes ganar hasta 350 MIL PESOS
- ¿CUÁL ES EL COSTO?
• Costo por de la serie o entero: 400 pesos.
• Costo por fracción o cachito: 20 pesos.
Revisa aquí los números ganadores del Sorteo Zodiaco 1753 y descubre si eres uno de los afortunados premiados de la Lotería Nacional.
Revisa aquí los números ganadores del Sorteo Zodiaco 1753 y descubre si eres uno de los afortunados premiados de la Lotería Nacional.
• Revisa aquí los resultados del último Sorteo Zodiaco