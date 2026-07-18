Por Redacción EC

Este sorteo otorga un premio mayor por 7 millones de pesos. El costo de la fracción o cachito es de 35 pesos; mientras que el costo de la serie o entero es de 700 pesos.

El No. 1753 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison de la Lotería Nacional el domingo 19 de julio del 2026 en punto de las 20:00 horas. Puedes seguir la transmisión del sorteo en vivo, a través de nuestro canal oficial de YouTube. Sigue la transmisión del sorteo mediante El Comercio.

Resultados del Sorteo Zodiaco del domingo 19 de julio

19:00
  • ¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZARÁ EL SORTEO?
  • El Sorteo Zodiaco 1753 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Moro de la Lotería Nacional el domingo 19 de julio desde las 20:00 horas de México.

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  • ¿QUÉ DÍAS SE REALIZA EL SORTEO?
  • El Sorteo Zodiaco se lleva a cabo todos los domingos desde las 20:00 horas (Tiempo del centro de México).

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  • ¿QUÉ ES EL SORTEO ZODIACO?
  • El Sorteo Zodiaco se celebra los días domingo de cada semana y participan 120,000 números o billetes que van del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco y se juega en 1 serie.
  • Se lleva a cabo en 1 serie y ofrece un total de 24 MILLONES 42 MIL 600 pesos repartidos en 22,622 premios.

18:59
  • ¿CUÁNTOS PREMIOS OFRECE?
  • • El premio mayor de este sorteo asciende a 7 millones de pesos en 1 Serie.
  • • 600 son premios directos y se encontrarán visibles en las Lista de Premios.
  • • 22,022 son reintegros y se encontrarán marcados en la parte inferior derecha de las Listas de Premios.

18:59
  • ¿CUÁNTO PUEDO LOGRAR GANAR?

En el sorteo Zodiaco 1 de cada 5 gana.

  • Si adquiriste la serie del Sorteo Zodiaco puedes ganar el monto total del premio mayor de 7 MILLONES DE PESOS.
  • Si adquiriste un cachito del Sorteo Zodiaco puedes ganar hasta 350 MIL PESOS

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  • ¿CUÁL ES EL COSTO?

• Costo por de la serie o entero: 400 pesos.

• Costo por fracción o cachito: 20 pesos.

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Revisa aquí los números ganadores del Sorteo Zodiaco 1753 y descubre si eres uno de los afortunados premiados de la Lotería Nacional.

Revisa aquí los resultados del último Sorteo Zodiaco