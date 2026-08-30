Este sorteo otorga un premio mayor por 11 millones de pesos. El costo de la fracción o cachito es de 20 pesos; mientras que el costo de la serie o entero es de 400 pesos.

El Sorteo Zodiaco No. 1759 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison de la Lotería Nacional el domingo 30 de agosto del 2026 en punto de las 20:00 horas. Puedes seguir la transmisión del sorteo en vivo, a través de nuestro canal oficial de YouTube. Sigue la transmisión del sorteo mediante El Comercio

Resultados del Sorteo Zodiaco del domingo 30 de agosto