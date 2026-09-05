Este sorteo otorga un premio mayor por 7 millones de pesos. El costo de la fracción o cachito es de 35 pesos; mientras que el costo de la serie o entero es de 700 pesos.
El Sorteo Zodiaco Especial No. 1760 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison de la Lotería Nacional el domingo 6 de septiembre del 2026 en punto de las 20:00 horas. Puedes seguir la transmisión del sorteo en vivo, a través de nuestro canal oficial de YouTube. Sigue la transmisión del sorteo mediante El Comercio
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Resultados del Sorteo Zodiaco del domingo 6 de septiembre
Sigue aquí en vivo los resultados del Sorteo Zodiaco 1760, que tiene un premio mayor de 7 millones de pesos.
- ¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZARÁ EL SORTEO?
- El Sorteo Zodiaco 1760 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Moro de la Lotería Nacional el domingo 6 de septiembre desde las 20:00 horas de México.
- ¿QUÉ DÍAS SE REALIZA EL SORTEO?
- El Sorteo Zodiaco se lleva a cabo todos los domingos desde las 20:00 horas (Tiempo del centro de México).
- ¿CUÁNTOS PREMIOS OFRECE?
- • El premio mayor de este sorteo asciende a 7 millones de pesos en 1 Serie.
- • 600 son premios directos y se encontrarán visibles en las Lista de Premios.
- • 22,022 son reintegros y se encontrarán marcados en la parte inferior derecha de las Listas de Premios.
- ¿CUÁNTO PUEDO LOGRAR GANAR?
- • Si adquiriste un Cachito del Sorteo Zodiaco cuyo costo es de $20, puedes ganar sólo una vigésima parte del premio, por lo que el monto máximo a ganar es de $350,000.00. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 7 millones de pesos).
- • Si adquiriste una Serie del Sorteo Zodiaco cuyo costo es de $400, puedes ganar el monto total de una serie, es decir, hasta $7,000,000.00. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 7 millones de pesos).
- ¿CUÁL ES EL COSTO?
- • Costo por de la serie o entero: 400 pesos.
- • Costo por fracción o cachito: 20 pesos.
Revisa aquí los números ganadores del Sorteo Zodiaco 1760 y descubre si eres uno de los afortunados premiados de la Lotería Nacional.
• Revisa los números Sorteo Superior del viernes 4 de septiembre.
• Conoce los ganador del Sorteo Mayor del martes 1 de septiembre.