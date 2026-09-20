Este sorteo otorga un premio mayor por 7 millones de pesos. El costo de la fracción o cachito es de 35 pesos; mientras que el costo de la serie o entero es de 700 pesos.
El Sorteo Zodiaco No. 1761 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison de la Lotería Nacional el domingo 20 de septiembre del 2026 en punto de las 20:00 horas. Puedes seguir la transmisión del sorteo en vivo, a través de nuestro canal oficial de YouTube. Sigue la transmisión del sorteo mediante El Comercio
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Resultados del Sorteo Zodiaco del domingo 20 de septiembre
¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZARÁ EL SORTEO?
El sorteo se llevará a cabo en el Teatro Lotería Nacional, ubicado en Av. Hidalgo 130, Guerrero, Cuauhtémoc, Ciudad de México, el domingo 20 de septiembre de 2026 desde las 20:00 horas de México.
¿QUÉ SE CONMEMORA CON ESTE SORTEO?
El sorteo conmemora el 50 aniversario de la inauguración de las actuales instalaciones del Heroico Colegio Militar en Tlalpan, Ciudad de México. La sede fue inaugurada el 13 de septiembre de 1976, tras el traslado desde Popotla.
¿CUÁNTOS PREMIOS OFRECE?
• El premio mayor de este sorteo asciende a 7 millones de pesos en 1 Serie.
• Los demás premios corresponden a los números y combinaciones establecidos en la Lista de Premios de la Lotería Nacional.
¿CUÁNTO PUEDO LOGRAR GANAR?
• Si adquiriste un cachito del sorteo, cuyo costo es de $35, puedes ganar la parte proporcional del premio que corresponda a tu número.
• Si adquiriste una serie completa, cuyo costo es de $700, puedes ganar el monto correspondiente al premio mayor de hasta 7 millones de pesos, en caso de que tu número resulte ganador.
¿CUÁL ES EL COSTO?
• Costo de la serie o entero: 700 pesos.
• Costo por fracción o cachito: 35 pesos.
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL HEROICO COLEGIO MILITAR?
El Heroico Colegio Militar es una institución dedicada a la formación de oficiales del Ejército Mexicano. Sus actuales instalaciones cuentan con una arquitectura inspirada en elementos del pasado prehispánico mexicano, entre ellos Huitzilopochtli y Quetzalcóatl.
Revisa aquí los números ganadores del Sorteo Zodiaco 1761 conmemorativo por el 50 aniversario de las instalaciones del Heroico Colegio Militar y descubre si eres uno de los afortunados premiados de la Lotería Nacional.
Revisa aquí los números ganadores del Sorteo Zodiaco 1761 conmemorativo por el 50 aniversario de las instalaciones del Heroico Colegio Militar y descubre si eres uno de los afortunados premiados de la Lotería Nacional.
• Revisa aquí los resultados del último Sorteo Zodiaco