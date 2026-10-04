Este sorteo otorga un premio mayor por 7 millones de pesos. El costo de la fracción o cachito es de 35 pesos; mientras que el costo de la serie o entero es de 700 pesos.
El Sorteo Zodiaco No. 1763 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison de la Lotería Nacional el domingo 4 de octubre del 2026 en punto de las 20:00 horas. Puedes seguir la transmisión del sorteo en vivo, a través de nuestro canal oficial de YouTube. Sigue la transmisión del sorteo mediante El Comercio
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Resultados del Sorteo Zodiaco del domingo 4 de octubre
¿Cuándo y dónde se realiza el sorteo?
El Sorteo Zodiaco se celebra cada domingo a las 8:00 p.m. en la sede de la Lotería Nacional en la Ciudad de México. Se transmite en vivo por redes sociales y los resultados se publican en medios oficiales y en la web de la Lotería. Es un cierre de semana lleno de emoción para muchos jugadores.
¿Dónde se compran los billetes?
Puedes adquirir tus billetes en puestos de lotería, expendios oficiales, con vendedores ambulantes o en línea a través del sitio oficial. Muchas personas buscan su signo zodiacal favorito o confían en números con “energía positiva”. Comprar el billete ya es parte del ritual.
¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZARÁ EL SORTEO?
El Sorteo Zodiaco 1763 se llevará a cabo este domingo 4 de octubre de 2026, a partir de las 20:00 horas de México, bajo la organización de la Lotería Nacional.
¿CUÁNTOS PREMIOS OFRECE?
• El premio mayor asciende a 7 millones de pesos en una serie.
• La emisión contempla una bolsa acumulada de 24 millones 42 mil 600 pesos.
• También se entregarán premios de acuerdo con las combinaciones, terminaciones, signos zodiacales y reintegros establecidos por la Lotería Nacional.
¿CUÁNTO PUEDO GANAR?
• Si adquiriste un cachito, puedes obtener la parte proporcional del premio correspondiente a tu número.
• En caso de que tu número resulte ganador del premio mayor, el monto que recibas dependerá de la fracción o participación adquirida.
¿CUÁL ES EL COSTO?
• El precio por fracción o cachito es de 20 pesos.
• El sorteo cuenta con 120 mil números y una sola serie.
¿CÓMO FUNCIONA EL SORTEO ZODIACO?
El Sorteo Zodiaco combina los números participantes con los 12 signos del zodiaco. Además del premio mayor, existen categorías de premios por terminaciones y reintegros, por lo que un boleto puede resultar premiado de distintas maneras.
¿DÓNDE PUEDO REVISAR LOS RESULTADOS?
Una vez realizado el sorteo, podrás consultar la lista oficial de números ganadores del Sorteo Zodiaco 1763 y verificar si tu boleto obtuvo alguno de los premios.
Revisa aquí los números ganadores del Sorteo Zodiaco 1763, correspondiente a este domingo 4 de octubre de 2026, y descubre si eres uno de los afortunados premiados de la Lotería Nacional.
Revisa aquí los números ganadores del Sorteo Zodiaco 1763, correspondiente a este domingo 4 de octubre de 2026, y descubre si eres uno de los afortunados premiados de la Lotería Nacional.
• Revisa aquí los resultados del último Sorteo Zodiaco.