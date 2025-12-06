Redacción EC
Este sorteo otorga un premio mayor por 11 millones de pesos. El costo de la fracción o cachito es de 35 pesos; mientras que el costo de la serie o entero es de 700 pesos.

El No. 1729 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison de la Lotería Nacional el domingo 7 de diciembre del 2025 en punto de las 20:00 horas. Puedes seguir la transmisión del sorteo en vivo, a través de nuestro canal oficial de YouTube. Sigue la transmisión del sorteo mediante El Comercio.

Resultados del Sorteo Zodiaco del domingo 7 de diciembre

20:08

PREMIOS POR TERMINACIÓN

En los sorteo Zodiaco Especial se entrega un total de 1,199 premios por terminaciones.

• 11 premios de 100 mil pesos si la terminación de los 4 números coinciden con los del premio mayor con diferente signo zodiacal.

• 108 premios de 10 mil pesos si terminación de los 3 últimos números al premio mayor sin importar el signo zodiacal.

• 1,080 premios de 5 mil pesos por la terminación de los 2 últimos números iguales al premio mayor sin importar el signo zodiacal.

• En la lista de premios puedes identificar los premios por terminación con la letra “t”

20:07

REINTEGROS

El Sorteo Zodiaco Especial entrega un total de 20,799 reintegros de la siguiente manera:

• 10, 800 a los números que terminen con el mismo número del premio mayor, con excepción de los boletos ya premiados

• 9,999 a los cachitos del mismo signo del premio mayor.

20:07

¿CUÁNTO PUEDO GANAR CON EL SORTEO ZODIACO ESPECIAL?

En el sorteo Zodiaco Especial 1 de cada 5 gana.

20:06

• Si adquiriste una serie del Sorteo Zodiaco Especial puedes ganar el monto total del premio mayor de 11 MILLONES DE PESOS.

• Si adquiriste un cachito del Sorteo Zodiaco Especial puedes ganar hasta 550 MIL PESOS.

20:05

¿CUÁL ES EL COSTO?

• Costo por de la serie o entero: 700 pesos.

• Costo por fracción o cachito: 35 pesos.

20:04

Revisa aquí los números ganadores del sorteo 1729 del  Zodiaco Especial y descubre si eres uno de los afortunados premiados de la  Lotería Nacional.

