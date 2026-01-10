Este sorteo otorga un premio mayor por 11 millones de pesos. El costo de la fracción o cachito es de 35 pesos; mientras que el costo de la serie o entero es de 700 pesos.
El Sorteo Zodiaco Especial No. 1730 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison de la Lotería Nacional el domingo 11 de enero de 2026 en punto de las 20:00 horas. Puedes seguir la transmisión del sorteo en vivo, a través de nuestro canal oficial de YouTube. Sigue la transmisión del sorteo mediante El Comercio.
Revisa aquí los números ganadores del sorteo 1730 del Zodiaco Especial y descubre si eres uno de los afortunados premiados de la Lotería Nacional.
