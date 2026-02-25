Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Este sorteo otorga un premio mayor por 11 millones de pesos. El costo de la fracción o cachito es de 35 pesos; mientras que el costo de la serie o entero es de 700 pesos.
El Sorteo Zodiaco No. 1735 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison de la Lotería Nacional el miércoles 25 de febrero del 2026 en punto de las 20:00 horas. Puedes seguir la transmisión del sorteo en vivo, a través de nuestro canal oficial de YouTube. Sigue la transmisión del sorteo mediante El Comercio
Resultados del Sorteo Zodiaco Especial del miércoles 25 de febrero
¿Por qué no se jugó el Sorteo Zodiaco Especial?
El sorteo programado para el domingo 22 de febrero se reprogramó para hoy, miércoles 25 de febrero, debido a los problemas de movilidad presentes en diversas entidades del país. Así fue informado por el comité organizador de la Lotería Nacional.
¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZARÁ EL SORTEO?
El Sorteo Zodiaco Especial 1735 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Moro de la Lotería Nacional el miércoles 25 de febrero desde las 20:00 horas de México.
¿QUÉ DÍAS SE REALIZA EL SORTEO?
El Sorteo Zodiaco Especial se celebra un domingo al mes desde las 20:00 horas (Tiempo del centro de México).
CONOCE LOS TIPOS DE PREMIOS QUE SE ENTREGAN
PREMIOS DIRECTOS
Son los números que cantan los niños gritones durante la celebración del sorteo.
• En el Sorteo Zodiaco Especial se entregan 600 premios directos
• Mismos que se reparten de la siguiente manera: premios por cada serie.
PREMIOS POR APROXIMACIÓN
En los sorteos de Zodiaco Especial se entrega en total 24 aproximaciones de siguiente manera:
• 2 premios de 100 mil pesos a los números, inmediato anterior e inmediato posterior a los del signo y numero del premio mayor.
PREMIOS POR TERMINACIÓN
En los sorteo Zodiaco Especial se entrega un total de 1,199 premios por terminaciones.
• 11 premios de 100 mil pesos si la terminación de los 4 números coinciden con los del premio mayor con diferente signo zodiacal.
• 108 premios de 10 mil pesos si terminación de los 3 últimos números al premio mayor sin importar el signo zodiacal.
• 1,080 premios de 5 mil pesos por la terminación de los 2 últimos números iguales al premio mayor sin importar el signo zodiacal.
• En la lista de premios puedes identificar los premios por terminación con la letra “t”.
REINTEGROS
El Sorteo Zodiaco Especial entrega un total de 20,799 reintegros de la siguiente manera:
• 10, 800 a los números que terminen con el mismo número del premio mayor, con excepción de los boletos ya premiados
• 9,999 a los cachitos del mismo signo del premio mayor.
¿CUÁNTO PUEDO GANAR CON EL SORTEO ZODIACO ESPECIAL?
En el sorteo Zodiaco Especial 1 de cada 5 gana.
• Si adquiriste una serie del Sorteo Zodiaco Especial puedes ganar el monto total del premio mayor de 11 MILLONES DE PESOS.
• Si adquiriste un cachito del Sorteo Zodiaco Especial puedes ganar hasta 550 MIL PESOS.
¿CUÁL ES EL COSTO?
• Costo por de la serie o entero: 700 pesos.
• Costo por fracción o cachito: 35 pesos.
Revisa aquí los números ganadores del sorteo 1735 del Zodiaco Especial y descubre si eres uno de los afortunados premiados de la Lotería Nacional.
