Este sorteo otorga un premio mayor por 11 millones de pesos. El costo de la fracción o cachito es de 35 pesos; mientras que el costo de la serie o entero es de 700 pesos.

El Sorteo Zodiaco Especial No. 1740 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison, este domingo 29 de marzo del 2026 desde las 20:00 horas. Puedes seguir la transmisión del sorteo en vivo, a través de nuestro canal oficial de YouTube. Sigue la transmisión del sorteo mediante El Comercio

Resultados del Sorteo Zodiaco Especial del domingo 29 de marzo