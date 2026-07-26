Este sorteo otorga un premio mayor por 11 millones de pesos. El costo de la fracción o cachito es de 35 pesos; mientras que el costo de la serie o entero es de 700 pesos.
El Sorteo Zodiaco Especial No. 1754 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison de la Lotería Nacional el domingo 26 de abril del 2026 en punto de las 20:00 horas. Puedes seguir la transmisión del sorteo en vivo, a través de nuestro canal oficial de YouTube. Sigue la transmisión del sorteo mediante El Comercio
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Resultados del Sorteo Zodiaco Especial del domingo 26 de abril
- ¿CUÁNTO PUEDO GANAR CON EL SORTEO ZODIACO ESPECIAL?
- En el sorteo Zodiaco Especial 1 de cada 5 gana.
- • Si adquiriste una serie del Sorteo Zodiaco Especial puedes ganar el monto total del premio mayor de 11 MILLONES DE PESOS.
- • Si adquiriste un cachito del Sorteo Zodiaco Especial puedes ganar hasta 550 MIL PESOS.
- ¿CUÁL ES EL COSTO?
- • Costo por de la serie o entero: 700 pesos.
- • Costo por fracción o cachito: 35 pesos.
Revisa aquí los números ganadores del sorteo 1754 del Zodiaco Especial y descubre si eres uno de los afortunados premiados de la Lotería Nacional.
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