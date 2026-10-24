Por Redacción EC

Este sorteo otorga un premio mayor por 11 millones de pesos. El costo de la fracción o cachito es de 35 pesos; mientras que el costo de la serie o entero es de 700 pesos.

El No. 1766 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison de la Lotería Nacional el domingo 25 de octubre del 2026 en punto de las 20:00 horas. Puedes seguir la transmisión del sorteo en vivo, a través de nuestro canal oficial de YouTube. Sigue la transmisión del sorteo mediante El Comercio

Resultados del Sorteo Zodiaco Especial del domingo 25 de octubre

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  • ¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZARÁ EL SORTEO?
  • El Sorteo Zodiaco Especial 1766 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Moro de la Lotería Nacional el domingo 25 de octubre de 2026 desde las 20:00 horas de México.

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  • ¿QUÉ DÍAS SE REALIZA EL SORTEO?
  • El Sorteo Zodiaco Especial se lleva a cabo un domingo al mes desde las 20:00 horas (Tiempo del centro de México).

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  • ¿CUÁNTOS PREMIOS OFRECE?
  • • El premio mayor de este sorteo asciende a 11 millones de pesos en 1 Serie.
  • • 600 son premios directos y se encontrarán visibles en las Lista de Premios.
  • • 22,022 son reintegros y se encontrarán marcados en la parte inferior derecha de las Listas de Premios.

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  • ¿CUÁNTO PUEDO LOGRAR GANAR?
  • • Si adquiriste un Cachito del Sorteo Zodiaco cuyo costo es de $20, puedes ganar sólo una vigésima parte del premio, por lo que el monto máximo a ganar es de $350,000.00. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 7 millones de pesos)

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  • • Si adquiriste una Serie del Sorteo Zodiaco cuyo costo es de $400, puedes ganar el monto total de una serie, es decir, hasta $7,000,000.00. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 7 millones de pesos)

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  • ¿CUÁL ES EL COSTO?
  • • Costo por de la serie o entero: 400 pesos. 
  • • Costo por fracción o cachito: 20 pesos.

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Revisa aquí los números ganadores del Sorteo Zodiaco Especial 1766 y descubre si eres uno de los afortunados premiados de la Lotería Nacional.

Merlín IA

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