La película Sound of Freedom (Sonido de Libertad), que ya se estrenó en Estados Unidos hace unos días, viene generando algunas reacciones en el cine por la fuerte temática que aborda, la trata de menores y las redes que involucran a estos criminales. Una gran producción en la que participa el actor mexicano, Eduardo Verastegui.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER ESTRENO DE “SONIDO DE LIBERTAD” EN MÉXICO?

A pesar que Sound of Freedom o Sonidos de Libertad ya se estrenó el 4 de julio, su estreno ha sido reducido en los cines de Estados Unidos. Por ahora, no existe fecha fija de lanzamiento en México y Latinoamérica, ni se ha confirmado si Sound of Freedom si se encuentra disponible en alguna plataforma de streaming. Aunque, se espera que en el mes de julio se comunique el lanzamiento oficial.

¿DE QUÉ TRATA “SONIDO DE LIBERTAD”?

La historia de esta cinta, se basa en hechos reales, generalmente en la vida de Tim Ballard, un exagente del gobierno de los Estados Unidos que decide salir de sus labores con el objetivo de rescatar a niños de los traficantes y explotadores de tratas de personas a nivel mundial, en especial, en países de Latinoamérica.

No obstante, se verá envuelto en algo más profundo y aterrados tras poder soltar a un niño de 7 años que le pide que encuentre a su hermana, quien también se encuentra secuestrada. Una trama que ha puesto a miles de seguidores en las redes sociales muy tensos, además de concientizarlos sobre este delito que aumenta durante el transcurso de los años.

¿QUÉ DIJO MEL GIBSON SOBRE “SONIDO DE LIBERTAD”?

Desde hace algún tiempo, el actor y director, Mel Gibson, ha estado distante de Hollywood, por lo que ha buscado hacer cine en paralelo a la mayor industria del mundo, teniendo apariciones escasas y esta destaca por la temática y tipo de película que es.

“Uno de los problemas más preocupantes de nuestro mundo es el tráfico de personas, especialmente, el tráfico de niños. Nuestro futuro son los niños. El primer paso en erradicar este crimen es tener conciencia. Vayan a ver ‘Sound of freedom’”, dijo Mel Gibson en redes sociales, apoyando el estreno de la película.

¿QUIÉNES FORMAN PARTE DE “SONIDO DE LIBERTAD”?