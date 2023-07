El productor mexicano Eduardo Verástegui ha compartido su emotiva travesía para llevar su película “Sound of Freedom” a la pantalla grande. A pesar de enfrentar una serie de rechazos por parte de grandes casas productoras, no se rindió y encontró finalmente su oportunidad. Aquí los detalles que debes conocer en torno a este importante tema que es de interés para más de uno.

“SOUND OF FREEDOM”, LA PELÍCULA QUE FUE RECHAZADA POR NETFLIX Y DISNEY

La película “Sound of Freedom” estuvo lista hace tres años, pero ninguna de las grandes productoras, incluyendo Disney, Netflix, Amazon y Lionsgate, mostró interés en su distribución. Aunque Eduardo Verástegui tenía esperanzas de que su contrato con Fox facilitaría la distribución a través de Disney, las cosas se complicaron cuando los directivos de Disney consideraron que la película no encajaba en su visión.

Después de superar la serie de rechazos, Verástegui encontró una oportunidad en Angel Studios, quienes se mostraron apasionados con el proyecto y rápidamente firmaron el contrato de distribución. La película tuvo su fecha de estreno el 4 de julio, coincidiendo con el Día de la Independencia en Estados Unidos, lo que resaltó aún más su mensaje sobre la libertad y la conciencia social.

A pesar de la competencia con grandes producciones de Disney, “Sound of Freedom” sorprendió a todos al posicionarse como la película más vista, superando incluso a la quinta parte de Indiana Jones. Verástegui agradeció a los asistentes y al público que apoyó su proyecto, destacando la importancia de utilizar el arte para hacer una diferencia en la vida de los demás.

Para Eduardo Verástegui, “Sound of Freedom” representa un proyecto que va más allá del entretenimiento, es una promesa de utilizar su vida y talento para crear proyectos con el potencial de impactar positivamente a la audiencia. La lucha y perseverancia del productor mexicano han llevado a la realización de una película con un mensaje poderoso, que ha tocado los corazones de muchas personas y está dejando una huella significativa en la industria cinematográfica.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER ESTRENO DE “SOUND OF FREEDOM” EN MÉXICO?

A pesar que Sound of Freedom o Sonidos de Libertad ya se estrenó el 4 de julio, su estreno ha sido reducido en los cines de Estados Unidos. Por ahora, no existe fecha fija de lanzamiento en México y Latinoamérica, ni se ha confirmado si Sound of Freedom si se encuentra disponible en alguna plataforma de streaming.

Sin embargo, a propósito del éxito que viene suponiendo esta entrega, se espera que en este mes de julio se comunique el lanzamiento oficial para México y también para el resto de países de Latinoamérica.

¿DE QUÉ TRATA “SOUND OF FREEDOM”?

La historia de esta cinta, se basa en hechos reales, generalmente en la vida de Tim Ballard, un exagente del gobierno de los Estados Unidos que decide salir de sus labores con el objetivo de rescatar a niños de los traficantes y explotadores de tratas de personas a nivel mundial, en especial, en países de Latinoamérica.

No obstante, se verá envuelto en algo más profundo y aterrados tras poder soltar a un niño de 7 años que le pide que encuentre a su hermana, quien también se encuentra secuestrada. Una trama que ha puesto a miles de seguidores en las redes sociales muy tensos, además de concientizarlos sobre este delito que aumenta durante el transcurso de los años.

El elenco que participa en Sound of Freedom está compuesto por: