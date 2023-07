Sound of Freedom, la película que viene generando gran sorpresa dentro de la industria cinematográfica, ha recaudado millones de dólares en menos de una semana de su estreno, algo que más de un medio de comunicación especializado en el tema, resalta. ¿Cuánta es la cuantiosa suma que ha generado hasta el momento? En esta nota te contaremos lo que debes conocer al respecto; además de brindarte mayores detalles adicionales sobre el film.

CUÁNTOS MILLONES DE DÓLARES RECAUDÓ EN MENOS DE 1 SEMANA “SOUND OF FREEDOM”

El reciente estreno de la película “Sound of Freedom” ha sido todo un éxito en los cines estadounidenses, alcanzando una recaudación impresionante de 40 millones de dólares en tan solo seis días desde su lanzamiento. La cinta, protagonizada por el aclamado actor Jim Caviezel, aborda de manera valiente y conmovedora el tema de la trata de personas en Latinoamérica, basándose en hechos reales.

Desde su estreno el pasado 4 de julio, la película ha recibido una calurosa acogida tanto del público como de la crítica y la industria cinematográfica en general. En su premier, que coincidió con la festividad del Día de la Independencia de Estados Unidos, “Sound of Freedom” logró recaudar aproximadamente 14,2 millones de dólares, mostrando su gran potencial en taquilla.

Posteriormente, en los días 7 y 8 de julio, la cinta siguió sumando éxitos y logró recaudar otros 18,2 millones de dólares, consolidándose como una fuerte competidora en la taquilla junto a películas de renombre como “Insidious: La puerta roja” y “Indiana Jones y el dial del destino”.

A pesar de proyectarse en 2 mil 850 salas norteamericanas, un número menor que otras películas de la competencia, la producción dirigida por Alejandro Monteverde y producida por Eduardo Verástegui ha logrado captar la atención y el interés del público, estableciéndose como una de las películas más destacadas del momento.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER ESTRENO DE “SOUND OF FREEDOM” EN MÉXICO?

A pesar de que “Sound of Freedom” ya hizo su debut el pasado 4 de julio, su estreno en los cines de Estados Unidos ha sido limitado. Por el momento, no se ha establecido una fecha definitiva para su lanzamiento en México y otros países de Latinoamérica, ni tampoco se ha confirmado su disponibilidad en plataformas de streaming. No obstante, se espera que durante el mes de julio se anuncie oficialmente la fecha de lanzamiento en territorio mexicano.

Los seguidores de esta emotiva cinta, que ha cautivado a miles de espectadores, esperan ansiosos la oportunidad de disfrutarla en las salas de cine mexicanas y así sumarse a la lucha contra este delito que afecta a muchas personas a nivel mundial.

¿DE QUÉ TRATA “SOUND OF FREEDOM”?

La película “Sound of Freedom” ha llegado a las pantallas de cine y promete conmover al público con una historia basada en la vida real de Tim Ballard, un exagente del gobierno de los Estados Unidos. La trama sigue los pasos de Ballard, quien decide dejar su trabajo para embarcarse en una misión aún más peligrosa y valiente: rescatar a niños víctimas de traficantes y explotadores de trata de personas en diferentes países, centrándose especialmente en naciones de Latinoamérica.

Sin embargo, la travesía de Tim no se limita solo a esta noble causa, ya que la historia da un giro inesperado cuando se encuentra con un niño de tan solo 7 años, quien le suplica que rescate también a su hermana, también secuestrada por los traficantes. Este giro en la trama profundiza aún más en la oscura realidad del tráfico de personas y conmueve a miles de seguidores en las redes sociales, quienes siguen cada detalle de esta impactante cinta.

“Sound of Freedom” no solo busca entretener al público, sino también concientizar sobre el alarmante aumento de este delito a lo largo de los años. La película emociona y sacude las conciencias, dejando en claro la urgente necesidad de tomar acciones contra este flagelo que afecta a miles de personas en todo el mundo.

QUIÉNES SON LOS ACTORES QUE CONFORMAN EL ELENCO DE “SOUND OF FREEDOM”

La tan esperada película “Sound of Freedom” ha llegado finalmente a las pantallas de cine el 4 de julio, y lo ha hecho con un elenco de actores que promete emocionar al público en todo el mundo. Encabezando este grupo de talentosos intérpretes se encuentra Jim Caviezel, quien se destaca en el papel protagónico de Tim Ballard.

Mira Sorvino se une al reparto como Katherine Ballard, la esposa de Tim, en una interpretación que promete conmover y dejar huella en la audiencia. Además, Bill Camp, conocido por su versatilidad, da vida al misterioso personaje de Vampiro, mientras que Eduardo Verástegui asume el papel de Paul, un personaje clave en la trama.

El elenco de “Sound of Freedom” no deja de sorprender, ya que también cuenta con la participación de actores destacados como Javier Godino, José Zúñiga, Kurt Fuller, Gary Basaraba, Gerardo Taracena, Scott Haze, Gustavo Sánchez Parra y Yessica Borroto, quienes aportan su talento para dar vida a esta historia que está dando que hablar en Estados Unidos.

Con esta extraordinaria combinación de actores y una historia impactante basada en hechos reales, “Sound of Freedom” se ha convertido en una película que no puede dejar de verse, y que promete emocionar y concientizar al público sobre la lucha contra el tráfico de personas en todo el mundo.