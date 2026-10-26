SISMO EN MÉXICO VÍA EL SERVICIO SISMOLÓGICO NACIONAL
En el contexto de la Tectónica de Placas, México está ubicado en el llamado Cinturón de Fuego, donde se registra gran parte de los movimientos telúricos a nivel mundial. El país se ubica en la Placa Norteamericana, limitado en su porción sur y oeste, con las placas de Cocos, Rivera y del Pacífico.
México es uno de los países del mundo con mayor actividad telúrica, ya que, según estadísticas, se registran más de 90 sismos por año con magnitud superior a 4 grados en la escala de Richter, lo que equivale a un 60% de todos los movimientos telúricos que se registran en el mundo.
Con base en el registro estadístico, los estados con mayor riesgo y donde ocurren sismos de gran magnitud que pueden afectar a la Ciudad de México son: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Estado de México y Veracruz.
- SISMO A 71 km al SUROESTE de SALINA CRUZ, OAX
- Magnitud 4.2
- Fecha: 2026-10-26
- Hora: 04:30:25 (Tiempo del Centro)
- Latitud: 15.612º
- Longitud: -95.494º
- Profundidad: 13.6 km
- Hasta las 08:00 horas del 26/octubre/2026 se han registrado 3,201 réplicas del sismo de M 7.4 ocurrido en Ciudad Hidalgo, Chiapas el 17/julio/2026, la más grande de magnitud M 6.5.
- SISMO A 37 km al NORESTE de ZUMPANGO DEL RIO, GRO
- Magnitud 4.3
- Fecha: 2026-10-26
- Hora: 03:22:13 (Tiempo del Centro)
- Latitud: 17.956º
- Longitud: -99.388º
- Profundidad: 50.9 km
- SISMO A 3 km al SURESTE de OCOTLAN DE MORELOS, OAX
- Magnitud 4.0
- Fecha: 2026-10-26
- Hora: 03:01:40 (Tiempo del Centro)
- Latitud: 16.777º
- Longitud: -96.651º
- Profundidad: 54.4 km
- ¿SE PUEDEN PREDECIR LOS SISMOS?
- Hasta hoy, no existe una técnica que permita predecir los sismos. Ni los países como Estados Unidos y Japón cuya tecnología es muy avanzada, han sido capaces de desarrollar una técnica predictiva de temblores.
- ¿TODOS LOS SISMOS PUEDEN GENERAR TSUNAMIS?
- Un Tsunami son olas de varios metros de altura producidas por un sismo cuyo hipocentro tiene lugar bajo el océano. Estos sismos hacen que el suelo marino se desplace en forma vertical, lo que genera un desplazamiento violento del volumen de agua que se encuentra por encima de éste.
- ¿Qué estados de México registran más sismos?
Las zonas con mayor actividad sísmica suelen ser:
- • Oaxaca
- • Guerrero
- • Chiapas
- • Michoacán
- • Colima
- • Jalisco
- • Ciudad de México (aunque muchos movimientos se originan en otros estados)
- ¿CÓMO ACTUAR DURANTE UN SISMO?
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- • Acudir a las zonas de seguridad ya establecidas.
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- • Mantenerse alejado de vidrios u objetos que pudieran caer.
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- • En lo posible evitar el pánico y tratar de mantener la calma.
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- • No salir corriendo en zona de paso vehicular.
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- • Si está manejando detenga su vehículo.
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- • Si está en un edificio no utilice el ascensor, siempre la escalera.
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- • Estar atentos a menores de edad, minusválidos y personas de la tercera edad.
- ¿QUÉ ES EL CINTURÓN DE FUEGO DEL PACÍFICO?
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- El Cinturón de Fuego del Pacífico es una región geológicamente activa que rodea el Océano Pacífico y los continentes que bañan sus aguas. Es caracterizada por una alta frecuencia de terremotos y actividad volcánica. Se extiende por aproximadamente 40,000 kilómetros, incluyendo zonas de subducción donde las placas tectónicas chocan (como la placa de Nasca), lo que genera volcanes y sismos frecuentes.
- SISMO DE MAGNITUD 4.0 LOC. A 33 KM AL NOROESTE DE SAN MARCOS, GRO.
- SISMO DE MAGNITUD 4.0 LOC. A 136 KM AL SUROESTE DE CD HIDALGO, CHIS.
- ¿POR QUÉ NUNCA DEBERÍAS USAR UN ASCENSOR DURANTE UN SISMO?
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- Los especialistas recomiendan nunca utilizar el ascensor durante un sismo o terremoto, ya que este podría desprenderse de su estructura y caer desde una gran altura con personas adentro.
- ¿QUÉ HACER EN CASO DE UN TSUNAMI?
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- Si recibes información oficial de alerta o alarma de tsunami o ves que se recoge el mar, evacúa hacia zonas en altura. Muévete hacia una zona libre de inundación y dirígete al punto de encuentro más cercano. Si no puedes llegar hasta una zona en altura, sube a un piso superior o al techo de una construcción sólida.
- ¿QUÉ ES UN ENJAMBRE SÍSMICO?
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- Un enjambre sísmico es un grupo de terremotos que ocurren en una misma área durante un corto periodo de tiempo. A diferencia de un terremoto único y fuerte, los enjambres sísmicos suelen consistir en numerosos temblores menores. A menudo, no hay un terremoto principal que desencadene el enjambre, sino que los eventos sísmicos ocurren de forma más o menos continua y están relacionados con procesos tectónicos.
- REVISA LO QUE UNA MOCHILA DE EMERGENCIAS PARA EL HOGAR DEBE CONTENER.
- ¿QUÉ DEBE CONTENER MI MOCHILA DE EMERGENCIA?
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- • Artículos indispensables de higiene
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- • Botiquín (vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, etc)
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- • Abrigo
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- • Alimentos no perecibles (latas de atún, barra de cereales, chocolates, frutos secos, etc) y dinero
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- • Artículos de comunicación
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- • Artículos específicos para bebés e infantes, de uso femenino, para el adulto mayor y para otras necesidades básicas.
- SISMO DE MAGNITUD 4.1 LOC. A 27 KM AL SUROESTE DE CD HIDALGO, CHIS.
- SISMO MAGNITUD 4.0 LOC. 44 KM AL SUROESTE DE CD HIDALGO, CHIS.
- ¿CUÁL ES EL SISMO DE MAYOR MAGNITUD QUE SACUDIÓ LA CIUDAD DE MÉXICO?
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- El 19 de septiembre de 1985, la ciudad de México experimentó un devastador terremoto de 8.1 en la escala de magnitud, con su epicentro en la costa del Pacífico. Se estima que al menos 10,000 personas perdieron la vida, afectando y derribando miles de estructuras de vivienda, comercio y de servicios públicos.
- ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA MAGNITUD Y LA INTENSIDAD DE UN SISMO?
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- Son escalas para medir el tamaño o el impacto de un temblor. La escala de magnitud se obtiene de forma numérica a partir de registros obtenidos por sismógrafos y está relacionada con el tamaño y la energía liberada durante un temblor. La escala de intensidad se asigna en función a los daños o efectos causados al hombre y sus construcciones.
- ¿POR QUÉ OCURREN TANTOS SISMOS EN MÉXICO?
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- En el contexto de la Tectónica de Placas, México está ubicado en el llamado Cinturón de Fuego, donde se registra gran parte de los movimientos telúricos a nivel mundial. El país se ubica en la Placa Norteamericana, limitado en su porción sur y oeste, con las placas de Cocos, Rivera y del Pacífico.
- Sismo a 47 km al SO de Ciudad Hidalgo, Chiapas, México
- Hora Local: 07:45:50 25/10/2026
- Latitud: 14.433°
- Longitud: -92.503°
- Profundidad: 5.0 km
- Magnitud: 4.1
- Sismo a 47 km al NE de El Fuerte, Sinaloa, México
- Hora Local: 07:22:35 25/10/2026
- Latitud: 26.811°
- Longitud: -108.449°
- Profundidad: 5.0 km
- Magnitud: 4.3
- Sismo a 90 km al S de Tecomán, Colima, México
- Hora Local: 04:56:58 25/10/2026
- Latitud: 18.109°
- Longitud: -103.717°
- Profundidad: 14.1 km
- Magnitud: 3.4
- Sismo a 53 km al SE de Coalcomán, Michoacán, México
- Hora Local: 04:56:05 25/10/2026
- Latitud: 18.319°
- Longitud: -103.017°
- Profundidad: 12.7 km
- Magnitud: 3.4
- ¿Por qué se reportan varias magnitudes para un mismo sismo?
- Porque la primera información proviene de estaciones cercanas y se ajusta conforme más datos llegan de diferentes sensores. La ciencia sigue calculando después del primer aviso.
- ¿Cómo se sabe que va a temblar?
- Los sismos no se pueden predecir, pero los sismógrafos y acelerógrafos detectan los movimientos del suelo en tiempo real para alertarnos lo más rápido posible.
- ¿CUÁL ES EL SISMO DE MAYOR MAGNITUD QUE SACUDIÓ LA CIUDAD DE MÉXICO?
- El 19 de septiembre de 1985, la ciudad de México experimentó un devastador terremoto de 8.1 en la escala de magnitud, con su epicentro en la costa del Pacífico.
- Se estima que al menos 10,000 personas perdieron la vida, afectando y derribando miles de estructuras de vivienda, comercio y de servicios públicos.
- ¿QUÉ ES UN SISMO?
- Un sismo es un rompimiento repentino de las rocas en el interior de la Tierra. Esta liberación repentina de energía se propaga en forma de ondas que provocan el movimiento del terreno.
- ¿CUÁNTO DURA UN SISMO Y POR QUÉ EL SSN NO REPORTA ESTE DATO?
- Cuando hablamos de duración de un sismo nos podemos referir a varios conceptos diferentes: Una es la duración del movimiento percibida por el ser humano, otra la duración del registro instrumental (puede ser incluso de varios minutos) y otro es el tiempo que duró el movimiento de la falla que originó el sismo (que puede ser de unos cuantos segundos).
- ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA MAGNITUD Y LA INTENSIDAD DE UN SISMO?
- Son escalas para medir el tamaño o el impacto de un temblor. La escala de magnitud se obtiene de forma numérica a partir de registros obtenidos por sismógrafos y está relacionada con el tamaño y la energía liberada durante un temblor. La escala de intensidad se asigna en función a los daños o efectos causados al hombre y sus construcciones.y oeste, con las placas de Cocos, Rivera y del Pacífico.
- ¿POR QUÉ OCURREN TANTOS SISMOS EN MÉXICO?
- En el contexto de la Tectónica de Placas, México está ubicado en el llamado Cinturón de Fuego, donde se registran gran parte de los movimientos telúricos a nivel mundial. El país se ubica en la Placa Norteamericana, limitado en su porción sur y oeste, con las placas de Cocos, Rivera y del Pacífico.
- México es uno de los países del mundo con mayor actividad telúrica, ya que según estadísticas, se registran más de 90 sismos por año con magnitud superior a 4 grados en la escala de Richter, lo que equivale a un 60% de todos los movimientos telúricos que se registran en el mundo.
- ¿De qué magnitud y en dónde fue el último temblor en México? Mira aquí en vivo los reportes del Servicio Sismológico Nacional ( SSN ) sobre los sismos en el país.