SISMO EN MÉXICO VÍA EL SERVICIO SISMOLÓGICO NACIONAL
En el contexto de la Tectónica de Placas, México está ubicado en el llamado Cinturón de Fuego, donde se registra gran parte de los movimientos telúricos a nivel mundial. El país se ubica en la Placa Norteamericana, limitado en su porción sur y oeste, con las placas de Cocos, Rivera y del Pacífico.
México es uno de los países del mundo con mayor actividad telúrica, ya que, según estadísticas, se registran más de 90 sismos por año con magnitud superior a 4 grados en la escala de Richter, lo que equivale a un 60% de todos los movimientos telúricos que se registran en el mundo.
Con base en el registro estadístico, los estados con mayor riesgo y donde ocurren sismos de gran magnitud que pueden afectar a la Ciudad de México son: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Estado de México y Veracruz.
- ¿CÓMO SE DIFERENCIA UN TEMBLOR DE UN TERREMOTO?
Los términos "temblor" y "terremoto" a menudo se utilizan indistintamente, pero en general, la diferencia radica en su magnitud, intensidad percibida y alcance.
- • Temblor: Se refiere a movimientos sísmicos de menor intensidad. Usualmente, se utilizan para describir temblores de tierra de baja magnitud que no causan daños significativos a estructuras ni a personas. Son perceptibles, pero su impacto es leve.
- • Terremoto: Se refiere a un evento sísmico de mayor magnitud. Los terremotos son temblores sísmicos significativos que pueden provocar daños graves a edificios, infraestructuras y, en los casos más severos, causar lesiones personales e incluso pérdidas de vidas. Tienen una magnitud considerable y a menudo son acompañados por réplicas.
Hasta las 20:00 horas del 4/octubre/2026 se han registrado 2,854 réplicas del sismo de M 7.4 ocurrido en Ciudad Hidalgo, Chiapas el 17/julio/2026, la más grande de magnitud M 6.5.
- Algunas medidas que puedes seguir para minimizar los riesgos asociados a los sismos en México son las 7 siguientes:
- Elaborar un plan de emergencia. Debe realizarse primero detectando los riesgos y diseñando estrategias para reducirlos. También deben identificarse las rutas de evacuación y programar simulacros.
- Identifica los lugares más seguros. Ya sea en casa, en las oficinas o en instalaciones industriales, es importante identificar las zonas seguras para resguardarse durante los sismos en México.
- Mantén la calma. Lo más importante mientras ocurre un sismo es mantener la calma. Bajo situaciones de estrés o pánico estarás más susceptible y no podrás pensar con claridad.
- Evita los objetos que se pueden caer. Cuando estás tratando de protegerte del evento sísmico debes evitar los sitios donde hay objetos que caen y ventanas.
-
- Evalúa si puedes permanecer donde te encuentras. Si al iniciarse el evento consideras que estás en un sitio seguro, evalúa si es posible quedarte allí.
- Desactiva los servicios. Si te es posible inmediatamente que suene la alarma de sismos desactiva servicios de agua, luz y gas.
- Arma una mochila con los elementos indispensables que debes llevar a la hora de salir por causa de un sismo.
- ¿TODOS LOS SISMOS PUEDEN GENERAR TSUNAMIS?
- Un Tsunami son olas de varios metros de altura producidas por un sismo cuyo hipocentro tiene lugar bajo el océano. Estos sismos hacen que el suelo marino se desplace en forma vertical, lo que genera un desplazamiento violento del volumen de agua que se encuentra por encima de éste.
- ¿Por qué hay tantos temblores en México?
- México se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción de varias placas tectónicas, principalmente la Placa de Cocos, la Placa Norteamericana y la Placa del Pacífico. Cuando estas placas se mueven o chocan, liberan energía que provoca sismos.
- ¿A qué número llamar en caso de sismos en México?
En caso de sismo en México, los números de emergencia a los que se puede llamar son:
- Servicio de emergencia: 911
- Secretaría de Protección Civil: 56 83 22 22
- Policía: 060
- Cruz Roja: 065 y 53 95 11 11
- Bomberos: 57 68 25 32
- Locatel: 56 58 11 11
- ¿Qué estados de México registran más sismos?
Las zonas con mayor actividad sísmica suelen ser:
- • Oaxaca
- •Guerrero
- •Chiapas
- •Michoacán
- •Colima
- •Jalisco
- •Ciudad de México (aunque muchos movimientos se originan en otros estados)
- ¿Cuáles son las funciones del Servicio Sismológico en México?
- Entre las funciones del SSN se encuentran:
- Recopilar, analizar y difundir información sobre la actividad sísmica en México.
- Generar reportes sobre la actividad sísmica en México.
- Emitir alertas sísmicas.
- Desarrollar y operar sistemas de alerta temprana sísmica.
- Realizar investigación científica sobre la sismología.
- Capacitar a personal en materia de sismología.
Ante un sismo de gran magnitud recuerda evitar llamar a números fijos o celulares, ya que esto genera satuación en las líneas móviles, opta por escribir mensajes de texto.
- ¿SE PUEDEN PREDECIR LOS SISMOS?
- Hasta hoy, no existe una técnica que permita predecir los sismos. Ni los países como Estados Unidos y Japón cuya tecnología es muy avanzada, han sido capaces de desarrollar una técnica predictiva de temblores.
- ¿Todos los sismos pueden generar tsunamis?
- Un Tsunami son olas de varios metros de altura producidas por un sismo cuyo hipocentro tiene lugar bajo el océano. Estos sismos hacen que el suelo marino se desplace en forma vertical, lo que genera un desplazamiento violento del volumen de agua que se encuentra por encima de éste.
Sismo a 93 km al SO de Ometepec, Guerrero
Hora Local: 05:09:34 04/10/2026
Latitud: 15.957°
Longitud: -98.841°
Profundidad: 10.0 km
Magnitud: 4.1
Sismo a 12 km al SO de San Marcos, Guerrero
Hora Local: 04:54:10 04/10/2026
Latitud: 16.692°
Longitud: -99.433°
Profundidad: 5.0 km
Magnitud: 3.5
Sismo a 40 km al NE de Las Margaritas, Chiapas
Hora Local: 04:39:36 04/10/2026
Latitud: 16.453°
Longitud: -91.639°
Profundidad: 126.3 km
Magnitud: 3.7
Sismo a 13 km al S de Crucecita, Oaxaca
Hora Local: 02:53:00 04/10/2026
Latitud: 15.65°
Longitud: -96.114°
Profundidad: 27.1 km
Magnitud: 3.8
¿Por qué se reportan varias magnitudes para un mismo sismo?
Porque la primera información proviene de estaciones cercanas y se ajusta conforme más datos llegan de diferentes sensores. La ciencia sigue calculando después del primer aviso.
¿Cómo se sabe que va a temblar?
Los sismos no se pueden predecir, pero los sismógrafos y acelerógrafos detectan los movimientos del suelo en tiempo real para alertarnos lo más rápido posible.
- Hasta las 20:00 horas del 3/octubre/2026 se han registrado 2,823 réplicas del sismo de M 7.4 ocurrido en Ciudad Hidalgo, Chiapas el 17/julio/2026, la más grande de magnitud M 6.5.
- SISMO A 188 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS
- Magnitud 4.2
- Fecha: 2026-10-03
- Hora: 20:14:18 (Tiempo del Centro)
- Latitud: 14.173º
- Longitud: -94.051º
- Profundidad: 16.1 km
- ¿Cómo se detectan los sismos?
- Al propagarse la ondas sísmicas provocan el movimiento del suelo por donde pasan. Para registrar estos movimientos se utilizan equipos denominados sismógrafos o acelerógrafos, cuyo principio de operación, basado en la inercia de los cuerpos, consiste de una masa suspendida por un resorte que le permite permanecer en reposo por algunos instantes con respecto al movimiento del suelo. Si se sujeta a la masa suspendida un lápiz que pueda pintar en un papel pegado sobre un cilindro que gira a velocidad constante, se obtiene así un registro del movimiento del suelo o sismograma.
- Los sismógrafos modernos utilizan este mismo principio de operación, solo que para su implementación utilizan componentes mecánicos y electrónicos para obtener una senal eléctrica proporcional al movimiento del suelo, la cual puede almacenarse en forma local o ser transmitida por algún medio de comunicación (teléfono, radio, satélite) hasta un centro de adquisición.
- SISMO A 147 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIAPAS
- Magnitud 4.1
- Fecha: 2026-10-03
- Hora: 14:42:53 (Tiempo del Centro)
- Latitud: 14.261º
- Longitud: -93.512º
- Profundidad: 10.0 km
- SISMO A 147 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIAPAS
- Magnitud 4.4
- Fecha: 2026-10-03
- Hora: 14:33:48 (Tiempo del Centro)
- Latitud: 14.095º
- Longitud: -93.375º
- Profundidad: 14.1 km
¿Cómo se diferencia un temblor de un terremoto?
Ambos son movimientos de la Tierra, pero solemos llamar "terremoto" a los de mayor magnitud e impacto destructivo, mientras que "temblor" se usa para sismos más leves.
Sismo a 13 km al SO de Arcelia, Guerrero
Hora Local: 10:36:34 03/10/2026
Latitud: 18.244°
Longitud: -100.384°
Profundidad: 54.0 km
Magnitud: 4.1
Sismo a 4 km al SO de Coyuca de Benítez, Guerrero
Hora Local: 04:58:33 03/10/2026
Latitud: 16.98°
Longitud: -100.112°
Profundidad: 7.6 km
Magnitud: 3.3
¿Por qué se reportan varias magnitudes para un mismo sismo?
Porque la primera información proviene de estaciones cercanas y se ajusta conforme más datos llegan de diferentes sensores. La ciencia sigue calculando después del primer aviso.
¿Cómo se sabe que va a temblar?
Los sismos no se pueden predecir, pero los sismógrafos y acelerógrafos detectan los movimientos del suelo en tiempo real para alertarnos lo más rápido posible.
¿Qué hacer si estoy en la calle cuando empieza un sismo?
Busca un lugar abierto lejos de postes, árboles o edificios. Cuidado con cables eléctricos. Si estás manejando, detente con precaución en un lugar seguro.
- Sismo a 22 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL
- Fecha y Hora Local: 2026-10-03 4:57:12
- Magnitud: 3.4
- Profundidad: 9.1 km
- Latitud: 16.24
- Longitud: -98.232
- Sismo a 32 km al NORTE de LA MIRA
- Fecha y Hora Local: 2026-10-03 4:53:50
- Magnitud: 3.7
- Profundidad: 8.4 km
- Latitud: 18.326
- Longitud: -102.321
- Sismo a 92 km al SUROESTE de MAPASTEPEC
- Fecha y Hora Local: 2026-10-03 4:49:24
- Magnitud: 3.8
- Profundidad: 30.0 km
- Latitud: 14.665
- Longitud: -93.195
- Sismo a 52 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL
- Fecha y Hora Local: 2026-10-03 4:04:00
- Magnitud: 3.6
- Profundidad: 5.0 km
- Latitud: 15.972
- Longitud: -98.354
- ¿CUÁL ES EL SISMO DE MAYOR MAGNITUD QUE SACUDIÓ LA CIUDAD DE MÉXICO?
- El 19 de septiembre de 1985, la ciudad de México experimentó un devastador terremoto de 8.1 en la escala de magnitud, con su epicentro en la costa del Pacífico. Se estima que al menos 10,000 personas perdieron la vida, afectando y derribando miles de estructuras de vivienda, comercio y de servicios públicos.
- ¿QUÉ ES UN SISMO?
- Un sismo es un rompimiento repentino de las rocas en el interior de la Tierra. Esta liberación repentina de energía se propaga en forma de ondas que provocan el movimiento del terreno.
- ¿CUÁNTO DURA UN SISMO Y POR QUÉ EL SSN NO REPORTA ESTE DATO?
- Cuando hablamos de duración de un sismo nos podemos referir a varios conceptos diferentes: Una es la duración del movimiento percibida por el ser humano, otra la duración del registro instrumental (puede ser incluso de varios minutos) y otro es el tiempo que duró el movimiento de la falla que originó el sismo (que puede ser de unos cuantos segundos).
- ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA MAGNITUD Y LA INTENSIDAD DE UN SISMO?
- Son escalas para medir el tamaño o el impacto de un temblor. La escala de magnitud se obtiene de forma numérica a partir de registros obtenidos por sismógrafos y está relacionada con el tamaño y la energía liberada durante un temblor. La escala de intensidad se asigna en función a los daños o efectos causados al hombre y sus construcciones.
- ¿POR QUÉ OCURREN TANTOS SISMOS EN MÉXICO?
- En el contexto de la Tectónica de Placas, México está ubicado en el llamado Cinturón de Fuego, donde se registran gran parte de los movimientos telúricos a nivel mundial. El país se ubica en la Placa Norteamericana, limitado en su porción sur y oeste, con las placas de Cocos, Rivera y del Pacífico.
- México es uno de los países del mundo con mayor actividad telúrica, ya que según estadísticas, se registran más de 90 sismos por año con magnitud superior a 4 grados en la escala de Richter, lo que equivale a un 60% de todos los movimientos telúricos que se registran en el mundo.
¿De qué magnitud y en dónde fue el último temblor en México? Mira aquí en vivo los reportes del Servicio Sismológico Nacional ( SSN) sobre los sismos en el país.
¿De qué magnitud y en dónde fue el último temblor en México? Mira aquí en vivo los reportes del Servicio Sismológico Nacional ( SSN) sobre los sismos en el país.