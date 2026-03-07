Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
SISMO EN MÉXICO VÍA EL SERVICIO SISMOLÓGICO NACIONAL
En el contexto de la Tectónica de Placas, México está ubicado en el llamado Cinturón de Fuego, donde se registra gran parte de los movimientos telúricos a nivel mundial. El país se ubica en la Placa Norteamericana, limitado en su porción sur y oeste, con las placas de Cocos, Rivera y del Pacífico.
México es uno de los países del mundo con mayor actividad telúrica, ya que, según estadísticas, se registran más de 90 sismos por año con magnitud superior a 4 grados en la escala de Richter, lo que equivale a un 60% de todos los movimientos telúricos que se registran en el mundo.
Con base en el registro estadístico, los estados con mayor riesgo y donde ocurren sismos de gran magnitud que pueden afectar a la Ciudad de México son: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Estado de México y Veracruz.
Sismo a 169 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN
- Fecha y Hora Local: 2026-03-07 20:40:53
- Magnitud: 4.2
- Profundidad: 17.3 km
- Latitud: 14.658
- Longitud: -94.374
¿QUÉ DEBE CONTENER MI MOCHILA DE EMERGENCIA?
• Artículos indispensables de higiene
• Botiquín (vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, etc)
• Abrigo
• Alimentos no perecibles (latas de atún, barra de cereales, chocolates, frutos secos, etc) y dinero
• Artículos de comunicación
• Artículos específicos para bebés e infantes, de uso femenino, para el adulto mayor y para otras necesidades básicas.
¿SE PUEDEN PREDECIR LOS SISMOS?
Hasta hoy, no existe una técnica que permita predecir los sismos. Ni los países como Estados Unidos y Japón cuya tecnología es muy avanzada, han sido capaces de desarrollar una técnica predictiva de temblores.
¿TODOS LOS SISMOS PUEDEN GENERAR TSUNAMIS?
Un Tsunami son olas de varios metros de altura producidas por un sismo cuyo hipocentro tiene lugar bajo el océano. Estos sismos hacen que el suelo marino se desplace en forma vertical, lo que genera un desplazamiento violento del volumen de agua que se encuentra por encima de éste.
Sismo a 23 km al SUR de PIJIJIAPAN
- Fecha y Hora Local: 07/03/26 15:16:55
- Magnitud: 4.1
- Profundidad: 99 km
- Latitud: 15.47
- Longitud: -93.19
- REPORTES DE SISMOS DESDE LAS 00:00 HORAS A LAS 05:00 HORAS
- 3.2 2026-03-07 04:50:45 16 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.245°, -98.169° 17.4 km
- 3.2 2026-03-07 04:46:51 28 km al SURESTE de PETATLAN, GRO: 17.336°, -101.107° 27.6 km
- 3.0 2026-03-07 04:46:39 25 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.749°, -99.618° 21.1 km
- 2.8 2026-03-07 04:35:44 13 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.759°, -99.508° 21.5 km
- 3.8 2026-03-07 04:33:43 26 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.902°, -93.833° 166.6 km
- 4.0 2026-03-07 04:12:20 83 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS: 14.549°, -92.938° 23.7 km
- 3.4 2026-03-07 04:01:23 64 km al SURESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.364°, -94.69° 131 km
- 3.5 2026-03-07 03:44:12 17 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.828°, -99.548° 21.4 km
- 3.3 2026-03-07 03:27:01 24 km al ESTE de ENSENADA, BC: 31.876°, -116.355° 20.3 km
- 3.6 2026-03-07 03:26:54 10 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.256°, -98.029° 6.2 km
- 3.0 2026-03-07 03:17:48 66 km al NORESTE de VICENTE GUERRERO, BC: 31.191°, -115.55° 20.2 km
- 2.9 2026-03-07 03:12:50 11 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.81°, -99.497° 15.3 km
- 3.5 2026-03-07 03:07:18 31 km al NORTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX: 16.019°, -96.501° 54.3 km
- 3.6 2026-03-07 03:02:09 64 km al SUROESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.675°, -95.494° 13.6 km
- 3.7 2026-03-07 02:57:38 42 km al SURESTE de CARDENAS, SLP: 21.709°, -99.372° 5.2 km
- 2.9 2026-03-07 02:50:57 6 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.764°, -99.436° 23 km
- 2.7 2026-03-07 02:42:57 15 km al OESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.039°, -97.572° 13.2 km
- 3.4 2026-03-07 02:35:24 3 km al NOROESTE de CD IXTEPEC, OAX: 16.578°, -95.119° 7.8 km
- 3.7 2026-03-07 02:29:52 38 km al NOROESTE de TECPAN, GRO: 17.442°, -100.907° 38.1 km
- 3.7 2026-03-07 02:00:17 20 km al SUROESTE de MACUSPANA, TAB: 17.591°, -92.67° 4 km
- 3.6 2026-03-07 01:58:46 21 km al SUROESTE de MANZANILLO, COL: 18.883°, -104.40° 7.6 km
- 3.9 2026-03-07 01:57:52 17 km al OESTE de RIO GRANDE, OAX: 15.992°, -97.588° 17.7 km
- 3.7 2026-03-07 01:36:53 17 km al SUR de PETATLAN, GRO: 17.388°, -101.259° 6 km
- 3.2 2026-03-07 01:32:44 57 km al SURESTE de RODOLFO SANCHEZ T(MRO), BC: 31.504°, -116.03° 19.6 km
- 3.4 2026-03-07 01:31:03 31 km al SURESTE de CHIAUTLA DE TAPIA, PUE: 18.175°, -98.341° 49.8 km
- 3.7 2026-03-07 01:29:06 25 km al SUROESTE de J RODRIGUEZ CLARA, VER: 17.791°, -95.515° 29 km
- 3.9 2026-03-07 01:19:13 192 km al ESTE de GUTIERREZ ZAMORA, VER: 20.906°, -95.301° 20 km
- 2.7 2026-03-07 01:13:16 12 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.795°, -99.508° 23.1 km
- 2.8 2026-03-07 01:07:22 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.376°, -93.23° 1.5 km
- 4.0 2026-03-07 00:56:27 72 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.225°, -92.629° 11.3 km
- 3.6 2026-03-07 00:40:09 69 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.051°, -95.664° 16.6 km
- 3.7 2026-03-07 00:02:58 40 km al ESTE de LAS GUACAMAYAS, MICH: 18.044°, -101.834° 50.2 km
¿CUÁL ES EL SISMO DE MAYOR MAGNITUD QUE SACUDIÓ LA CIUDAD DE MÉXICO?
El 19 de septiembre de 1985, la ciudad de México experimentó un devastador terremoto de 8.1 en la escala de magnitud, con su epicentro en la costa del Pacífico.
Se estima que al menos 10,000 personas perdieron la vida, afectando y derribando miles de estructuras de vivienda, comercio y de servicios públicos.
¿QUÉ ES UN SISMO?
Un sismo es un rompimiento repentino de las rocas en el interior de la Tierra. Esta liberación repentina de energía se propaga en forma de ondas que provocan el movimiento del terreno.
¿CUÁNTO DURA UN SISMO Y POR QUÉ EL SSN NO REPORTA ESTE DATO?
Cuando hablamos de duración de un sismo nos podemos referir a varios conceptos diferentes: Una es la duración del movimiento percibida por el ser humano, otra la duración del registro instrumental (puede ser incluso de varios minutos) y otro es el tiempo que duró el movimiento de la falla que originó el sismo (que puede ser de unos cuantos segundos).
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA MAGNITUD Y LA INTENSIDAD DE UN SISMO?
Son escalas para medir el tamaño o el impacto de un temblor. La escala de magnitud se obtiene de forma numérica a partir de registros obtenidos por sismógrafos y está relacionada con el tamaño y la energía liberada durante un temblor. La escala de intensidad se asigna en función a los daños o efectos causados al hombre y sus construcciones.
