SISMO EN MÉXICO VÍA EL SERVICIO SISMOLÓGICO NACIONAL
En el contexto de la Tectónica de Placas, México está ubicado en el llamado Cinturón de Fuego, donde se registra gran parte de los movimientos telúricos a nivel mundial. El país se ubica en la Placa Norteamericana, limitado en su porción sur y oeste, con las placas de Cocos, Rivera y del Pacífico.
México es uno de los países del mundo con mayor actividad telúrica, ya que, según estadísticas, se registran más de 90 sismos por año con magnitud superior a 4 grados en la escala de Richter, lo que equivale a un 60% de todos los movimientos telúricos que se registran en el mundo.
Con base en el registro estadístico, los estados con mayor riesgo y donde ocurren sismos de gran magnitud que pueden afectar a la Ciudad de México son: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Estado de México y Veracruz.
- ¿Qué hacer en caso de un sismo en México?
- La Coordinación General de Protección Civil de México recomienda durante un sismo:
- • Mantener la calma y dirigirte a los lugares de menor riesgo previamente seleccionados. No uses elevadores
- • Aléjate de los objetos que puedan caerse y de las ventanas
- • De ser posible, cierra las llaves del gas y baja el interruptor principal de la electricidad
- ¿Qué estados de México registran más sismos?
Las zonas con mayor actividad sísmica suelen ser:
- • Oaxaca
- • Guerrero
- • Chiapas
- • Michoacán
- • Colima
- • Jalisco
- • Ciudad de México (aunque muchos movimientos se originan en otros estados)
- ¿QUÉ ES UN SISMO?
- Un sismo es un rompimiento repentino de las rocas en el interior de la Tierra. Esta liberación repentina de energía se propaga en forma de ondas que provocan el movimiento del terreno.
- Sismo a 174 km al SUROESTE de CD HIDALGO
- Fecha y Hora Local: 26/09/26 11:30:15
- Magnitud: 4.2
- Profundidad: 10 km
- Latitud: 14.00
- Longitud: -93.61
Ante un sismo de gran magnitud recuerda evitar llamar a números fijos o celulares, ya que esto genera satuación en las líneas móviles, opta por escribir mensajes de texto.
Sismo a 79 km al SUROESTE de TAPACHULA, CHIS
Magnitud 3.8
Fecha: 2026-09-26
Hora: 4:56:31 (Tiempo del Centro)
Latitud: 14.533º
Longitud: -92.881º
Profundidad: 16.0 km
Sismo a 33 km al SUROESTE de ARCELIA, GRO
Magnitud 3.3
Fecha: 2026-09-26
Hora: 4:42:34 (Tiempo del Centro)
Latitud: 18.057º
Longitud: -100.432º
Profundidad: 58.6 km
Sismo a 9 km al SURESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO
Magnitud 3.2
Fecha: 2026-09-26
Hora: 4:37:46 (Tiempo del Centro)
Latitud: 16.93º
Longitud: -100.05º
Profundidad: 8.2 km
Sismo a 35 km al SUR de ZIHUATANEJO, GRO
Magnitud 4.0
Fecha: 2026-09-26
Hora: 4:25:08 (Tiempo del Centro)
Latitud: 17.324º
Longitud: -101.539º
Profundidad: 5.0 km
¿Cómo se sabe que va a temblar?
Los sismos no se pueden predecir, pero los sismógrafos y acelerógrafos detectan los movimientos del suelo en tiempo real para alertarnos lo más rápido posible.
¿Qué hacer si estoy en la calle cuando empieza un sismo?
Busca un lugar abierto lejos de postes, árboles o edificios. Cuidado con cables eléctricos. Si estás manejando, detente con precaución en un lugar seguro.
- Sismo a 60 km al NORESTE de UNIÓN HIDALGO
- Fecha y Hora Local: 2026-09-25 16:17:18
- Magnitud: 3.3
- Profundidad: 128.9 km
- Latitud: 16.893
- Longitud: -94.463
- Sismo a 100 km al SURESTE de SALINA CRUZ
- Fecha y Hora Local: 2026-09-25 16:07:20
- Magnitud: 3.7
- Profundidad: 17.2 km
- Latitud: 15.381
- Longitud: -94.772
- ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA MAGNITUD Y LA INTENSIDAD DE UN SISMO?
- Son escalas para medir el tamaño o el impacto de un temblor. La escala de magnitud se obtiene de forma numérica a partir de registros obtenidos por sismógrafos y está relacionada con el tamaño y la energía liberada durante un temblor. La escala de intensidad se asigna en función a los daños o efectos causados al hombre y sus construcciones.
- ¿POR QUÉ OCURREN TANTOS SISMOS EN MÉXICO?
- En el contexto de la Tectónica de Placas, México está ubicado en el llamado Cinturón de Fuego, donde se registran gran parte de los movimientos telúricos a nivel mundial. El país se ubica en la Placa Norteamericana, limitado en su porción sur y oeste, con las placas de Cocos, Rivera y del Pacífico.
¿Cómo funciona la Alerta Sísmica?
- El sistema detecta las ondas sísmicas iniciales más rápidas mediante sensores cercanos al epicentro y, mediante ondas de radio, envía una señal a las ciudades receptoras antes de que lleguen las ondas de mayor intensidad, permitiendo un tiempo de ventaja de varios segundos.
- ¿Por qué a veces la alerta suena cuando no se siente nada?
- Esto puede ocurrir debido a que la alerta se activa automáticamente basándose en los algoritmos del sistema tras detectar un sismo potencialmente peligroso, aunque al llegar a tu ubicación, la energía del sismo pudo haberse disipado o ser demasiado baja para ser percibida.
- México es uno de los países del mundo con mayor actividad telúrica, ya que según estadísticas, se registran más de 90 sismos por año con magnitud superior a 4 grados en la escala de Richter, lo que equivale a un 60% de todos los movimientos telúricos que se registran en el mundo.
- ¿Qué estados de México son más sísmicos?
- Los estados con mayor actividad sísmica son Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Colima, Jalisco y Baja California. También se registran sismos importantes en zonas del centro del país debido a fallas internas.
- ¿Cuáles son los números de emergencia por sismo en México?
- Cruz Roja Mexicana: 911
- Bomberos: 911
- Protección Civil: 911
- Servicio Nacional de Protección Civil: 800 004 6533
- Además, existen otros anexos para casos específicos
- 56 83 22 22: Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México
- 060: Policía Federal
- 065: Cruz Roja Mexicana
- 57 68 25 32: Bomberos de la Ciudad de México
- 56 58 11 11: Locatel, servicio de información y orientación de la Ciudad de México.
- 56 54 32 10: Unidad Tormenta, servicio de atención a emergencias meteorológicas de la Ciudad de México
- 56 54 32 10: Reporte fuga de agua de la Ciudad de México
- ¿Qué origina los sismos?
- La capa más superficial de la Tierra, denominada litósfera es una capa rígida compuesta por material que puede fracturarse al ejercer una fuerza sobre él y forma un rompecabezas llamado Placas Tectónicas. Estas placas viajan como "bloques de corcho en agua" sobre la Astenósfera, la cual es una capa visco-elástica donde el material fluye al ejercer una fuerza sobre él. Estos desplazamientos aleatorios de las placas son debidos a movimientos convectivos en la capa intermedia de la Tierra o manto, esto es, material caliente del interior de la Tierra sube a la superficie liberando calor interno, mientras que el material frío baja al interior. Este fenómeno provoca el movimiento de las placas y es justo en los límites entre placas, donde hacen contacto unas con otras, se generan fuerzas de fricción que mantienen atoradas dos placas adyacentes, produciendo grandes esfuerzos en los materiales. Cuando dichos esfuerzos sobrepasan la resistencia de la roca, o cuando se vence la fuerza de fricción, se produce la ruptura violenta y la liberación repentina de la energía acumulada, generándose así un temblor que radía dicha energía en forma de ondas que se propagan en todas direcciones a través del medio sólido de la Tierra.
- ¿Cómo se detectan los sismos?
- Al propagarse la ondas sísmicas provocan el movimiento del suelo por donde pasan. Para registrar estos movimientos se utilizan equipos denominados sismógrafos o acelerógrafos, cuyo principio de operación, basado en la inercia de los cuerpos, consiste de una masa suspendida por un resorte que le permite permanecer en reposo por algunos instantes con respecto al movimiento del suelo. Si se sujeta a la masa suspendida un lápiz que pueda pintar en un papel pegado sobre un cilindro que gira a velocidad constante, se obtiene así un registro del movimiento del suelo o sismograma.
- Los sismógrafos modernos utilizan este mismo principio de operación, solo que para su implementación utilizan componentes mecánicos y electrónicos para obtener una senal eléctrica proporcional al movimiento del suelo, la cual puede almacenarse en forma local o ser transmitida por algún medio de comunicación (teléfono, radio, satélite) hasta un centro de adquisición.
- SISMO A 99 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX
- Magnitud 4.1
- Fecha: 2026-09-25
- Hora: 11:21:04 (Tiempo del Centro)
- Latitud: 15.386º, Longitud: -94.77º
- Profundidad: 16.1 km
- SISMO A 97 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX
- Magnitud 4.0
- Fecha: 2026-09-25
- Hora: 11:04:27 (Tiempo del Centro)
- Latitud: 15.4º, Longitud: -94.778º
- Profundidad: 17.6 km
- ¿Por qué tiembla tanto en México?
- Porque el país se encuentra en una zona de interacción de varias placas tectónicas (Norteamérica, Pacífico, Rivera, Cocos y Caribe) dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, lo que genera una alta actividad sísmica.
- ¿Qué debes hacer antes, durante y después de un sismo en México?
- Antes de un sismo
- Identifica zonas seguras dentro de tu casa, escuela u oficina (junto a columnas, muros estructurales, lejos de ventanas y objetos que puedan caer).
- Elabora y practica un plan familiar de protección civil, incluyendo puntos de reunión y rutas de evacuación.
- Prepara una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio de baterías, botiquín básico, documentos importantes y cargadores portátiles.
- Fija muebles altos, repisas y electrodomésticos pesados a muros para evitar que se vuelquen.
- Infórmate sobre los protocolos de evacuación del lugar donde vives o trabajas y participa en simulacros.
- Durante un sismo
- Mantén la calma y evita correr, gritar o empujar a otras personas.
- Si estás en un edificio, al activarse la alerta sísmica dirígete a la zona de menor riesgo o al punto seguro previamente establecido; si el temblor ya comenzó, aplica la técnica “agacharse, cubrirse y sujetarse”.
- Aléjate de ventanas, lámparas, cristales, objetos que puedan caer y elevadores.
- Si estás en la calle, aléjate de bardas, postes, cables, anuncios espectaculares y fachadas que puedan colapsar.
- Si vas en vehículo, detente en un lugar seguro lejos de puentes, túneles y estructuras que puedan derrumbarse, y enciende las intermitentes.
- Después de un sismo
- Revisa si hay lesionados a tu alrededor y brinda primeros auxilios básicos si sabes hacerlo; llama a los servicios de emergencia si es necesario.
- Verifica tu vivienda o edificio en busca de daños visibles (grietas grandes, deformaciones, fugas de gas o agua).
- Si detectas riesgos, evacúa y no vuelvas a entrar hasta que un especialista lo autorice.
- Cierra las llaves de gas y agua y desconecta la energía eléctrica si percibes olor a gas o notas daños en instalaciones.
- Mantente atento a la información oficial de Protección Civil, SSN y autoridades locales, ya que pueden presentarse réplicas.
- Evita difundir rumores o información no verificada en redes sociales; comparte solo datos de fuentes oficiales.
Sismo a 13 km al SURESTE de NUEVA ITALIA, MICH
Magnitud 3.6
Fecha: 2026-09-25
Hora: 4:54:17 (Tiempo del Centro)
Latitud: 18.965º
Longitud: -101.989º
Profundidad: 5.0 km
Sismo a 49 km al SUROESTE de SAN FELIPE, BC
Magnitud 3.0
Fecha: 2026-09-25
Hora: 4:05:17 (Tiempo del Centro)
Latitud: 30.67º
Longitud: -115.135º
Profundidad: 19.7 km
Sismo a 21 km al SUROESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER
Magnitud 4.0
Fecha: 2026-09-25
Hora: 4:02:57 (Tiempo del Centro)
Latitud: 17.703º
Longitud: -95.025º
Profundidad: 125.3 km
¿Cómo se sabe que va a temblar?
Los sismos no se pueden predecir, pero los sismógrafos y acelerógrafos detectan los movimientos del suelo en tiempo real para alertarnos lo más rápido posible.
¿Qué hacer si estoy en la calle cuando empieza un sismo?
Busca un lugar abierto lejos de postes, árboles o edificios. Cuidado con cables eléctricos. Si estás manejando, detente con precaución en un lugar seguro.
¿Cómo saber si un sismo es fuerte?
Hay dos formas:
- La magnitud, medida en la escala de Richter, indica la energía liberada.
- La intensidad, medida en la escala de Mercalli, mide el impacto en las personas y estructuras.
¿Qué debe tener mi mochila de emergencia?
Debe contener lo esencial para sobrevivir en las primeras horas después de un sismo:
- Artículos de higiene
- Botiquín con vendas, alcohol, gasas, pastillas, entre otros
- Abrigo
- Alimentos no perecibles como atún, barras energéticas, chocolates y frutos secos, además de dinero en efectivo
- Radio o linterna con baterías
- Artículos específicos según necesidades, como productos para bebés, adultos mayores o mascotas
¿Qué hacer después de un sismo?
Revisa si hay heridos, apaga fugas de gas y electricidad, evita usar el ascensor y aléjate de estructuras dañadas. Si estás en zona costera, verifica si hay alerta de tsunami.
¿Qué hacer si estoy en la calle cuando empieza un sismo?
Busca un lugar abierto lejos de postes, árboles o edificios. Cuidado con cables eléctricos. Si estás manejando, detente con precaución en un lugar seguro.
¿Cómo saber si un sismo es fuerte?
Hay dos formas:
- La magnitud, medida en la escala de Richter, indica la energía liberada.
- La intensidad, medida en la escala de Mercalli, mide el impacto en las personas y estructuras.
¿Por qué se reportan varias magnitudes para un mismo sismo?
Porque la primera información proviene de estaciones cercanas y se ajusta conforme más datos llegan de diferentes sensores. La ciencia sigue calculando después del primer aviso.
¿Cómo se diferencia un temblor de un terremoto?
Ambos son movimientos de la Tierra, pero solemos llamar "terremoto" a los de mayor magnitud e impacto destructivo, mientras que "temblor" se usa para sismos más leves.
¿Cómo se sabe que va a temblar?
Los sismos no se pueden predecir, pero los sismógrafos y acelerógrafos detectan los movimientos del suelo en tiempo real para alertarnos lo más rápido posible.
- ¿Cuánto debe pesar la mochila de supervivencia?
El peso ideal no debe superar el 25% del peso corporal de la persona que la va a cargar, garantizando una evacuación rápida y ágil.
- ¿Se puede predecir un sismo?
Actualmente, es algo imposible de determinar, pues el mismo planeta Tierra presenta una amplia dinámica respecto a sus movimientos, teniendo en cuenta que, no se trata únicamente de predecir cuándo va a templar, sino, poder determinar la intensidad, magnitud, profundidad y demás factores de importancia.
- ¿QUÉ DEBE CONTENER MI MOCHILA DE EMERGENCIA?
* Artículos indispensables de higiene
* Botiquín (vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, etc)
* Abrigo
* Alimentos no perecibles (latas de atún, barra de cereales, chocolates, frutos secos, etc) y dinero
* Artículos de comunicación
* Artículos específicos para bebés e infantes, de uso femenino, para el adulto mayor y para otras necesidades básicas.
- Sismo a 146 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas
Magnitud: 4.2
Fecha: 24/09/26
Hora: 08:02:42
Latitud: 14.04
Longitud: -93.33
Profundidad: 10 km
- Sismo a 124 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas
Magnitud: 4.1
Fecha: 24/09/26
Hora: 02:07:18
Latitud: 14.09
Longitud: -93.13
Profundidad: 21 km
- Sismo a 11 km al sur de Ometepec, Guerrero
Magnitud: 4.3
Fecha: 23/09/26
Hora: 21:28:39
Latitud: 16.58
Longitud: -98.42
Profundidad: 35 km
- Sismo a 136 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas
Magnitud: 4.2
Fecha: 23/09/26
Hora: 20:00:57
Latitud: 14.18
Longitud: -93.30
Profundidad: 13 km
¿CUÁL ES EL SISMO DE MAYOR MAGNITUD QUE SACUDIÓ LA CIUDAD DE MÉXICO?
El 19 de septiembre de 1985, la ciudad de México experimentó un devastador terremoto de 8.1 en la escala de magnitud, con su epicentro en la costa del Pacífico.
Se estima que al menos 10,000 personas perdieron la vida, afectando y derribando miles de estructuras de vivienda, comercio y de servicios públicos.
¿QUÉ ES UN SISMO?
Un sismo es un rompimiento repentino de las rocas en el interior de la Tierra. Esta liberación repentina de energía se propaga en forma de ondas que provocan el movimiento del terreno.
¿CUÁNTO DURA UN SISMO Y POR QUÉ EL SSN NO REPORTA ESTE DATO?
Cuando hablamos de duración de un sismo nos podemos referir a varios conceptos diferentes: Una es la duración del movimiento percibida por el ser humano, otra la duración del registro instrumental (puede ser incluso de varios minutos) y otro es el tiempo que duró el movimiento de la falla que originó el sismo (que puede ser de unos cuantos segundos).
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA MAGNITUD Y LA INTENSIDAD DE UN SISMO?
Son escalas para medir el tamaño o el impacto de un temblor. La escala de magnitud se obtiene de forma numérica a partir de registros obtenidos por sismógrafos y está relacionada con el tamaño y la energía liberada durante un temblor. La escala de intensidad se asigna en función a los daños o efectos causados al hombre y sus construcciones.
¿POR QUÉ OCURREN TANTOS SISMOS EN MÉXICO?
En el contexto de la Tectónica de Placas, México está ubicado en el llamado Cinturón de Fuego, donde se registran gran parte de los movimientos telúricos a nivel mundial. El país se ubica en la Placa Norteamericana, limitado en su porción sur y oeste, con las placas de Cocos, Rivera y del Pacífico.
México es uno de los países del mundo con mayor actividad telúrica, ya que según estadísticas, se registran más de 90 sismos por año con magnitud superior a 4 grados en la escala de Richter, lo que equivale a un 60% de todos los movimientos telúricos que se registran en el mundo.
¿De qué magnitud y en dónde fue el último temblor en México? Mira aquí en vivo los reportes del Servicio Sismológico Nacional ( SSN) sobre los sismos en el país.
¿De qué magnitud y en dónde fue el último temblor en México? Mira aquí en vivo los reportes del Servicio Sismológico Nacional ( SSN) sobre los sismos en el país.