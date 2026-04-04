Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
SISMO EN MÉXICO VÍA EL SERVICIO SISMOLÓGICO NACIONAL
En el contexto de la Tectónica de Placas, México está ubicado en el llamado Cinturón de Fuego, donde se registra gran parte de los movimientos telúricos a nivel mundial. El país se ubica en la Placa Norteamericana, limitado en su porción sur y oeste, con las placas de Cocos, Rivera y del Pacífico.
México es uno de los países del mundo con mayor actividad telúrica, ya que, según estadísticas, se registran más de 90 sismos por año con magnitud superior a 4 grados en la escala de Richter, lo que equivale a un 60% de todos los movimientos telúricos que se registran en el mundo.
Con base en el registro estadístico, los estados con mayor riesgo y donde ocurren sismos de gran magnitud que pueden afectar a la Ciudad de México son: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Estado de México y Veracruz.
¿A qué número llamar en caso de sismos en México?
En caso de sismo en México, los números de emergencia a los que se puede llamar son:
- Servicio de emergencia: 911
- Secretaría de Protección Civil: 56 83 22 22
- Policía: 060
- Cruz Roja: 065 y 53 95 11 11
- Bomberos: 57 68 25 32
- Locatel: 56 58 11 11
¿Qué hacer en caso de haber quedado atrapado en un derrumbe?
1. Mantener la calma. Entrar en pánico puede ocasionar que cometas actos que empeoren la situación.
2. De ser posible, hacer ruido con algún objeto, a fin que los rescatistas puedan ubicar tu posición.
3. De ser posible, comunícate por WhatsApp con familiares o amigos, y dales tu ubicación.
4. Responde a las señales de auxilio de los rescatistas.
Sismo a 38 km al NORESTE de UNION HIDALGO
- Fecha y Hora Local: 2026-04-04 15:47:57
- Magnitud: 4.0
- Profundidad: 105.5 km
- Latitud: 16.771
- Longitud: -94.642
- ¿Cómo se determina la magnitud de un sismo?
La magnitud de un temblor está relacionada con la energía liberada en forma de ondas sísmicas que se propagan a través del suelo. Para calcular esta energía y determinar la magnitud de un temblor se realizan cálculos matemáticos basados en los registros obtenidos por los sismógrafos de diferentes estaciones. En estos registros o sismogramas se mide la amplitud máxima de la ondas y la distancia a la que se encuentra la estación del epicentro. Estos valores son introducidos a una fórmula, obteniendo así la magnitud.
- ¿Todos los sismos pueden generar tsunamis?
Un Tsunami son olas de varios metros de altura producidas por un sismo cuyo hipocentro tiene lugar bajo el océano. Estos sismos hacen que el suelo marino se desplace en forma vertical, lo que genera un desplazamiento violento del volumen de agua que se encuentra por encima de éste.
Por el contrario, los temblores de baja magnitud y los que producen desplazamientos de tipo horizontal en el piso oceánico no generan tsunamis.
- SISMO A 110 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS.
- Magnitud 4.1
- Fecha y hora:2026-04-04 09:32:34 (Tiempo del Centro)
- Latitud: 14.452º
- Longitud: -93.20º
- Profundidad: 98.5 km
¿Por qué algunos sismos se sienten más fuerte en la Ciudad de México?
Por las características del subsuelo, formado en gran parte por antiguos depósitos lacustres y materiales blandos que amplifican las ondas sísmicas, haciendo que el movimiento se perciba con mayor intensidad.
- ¿Qué hacer durante un sismo?
Conserva la calma y no corras
Aléjate de ventanas u objetos que puedan caer.
Si no puedes evacuar, ubícate en una zona de menor riesgo.
Sigue los protocolos establecidos en los Simulacros Nacionales
- SISMO A 65 km al SURESTE de TLACOLULA, OAX.
- Magnitud 4.0
- Fecha y hora: 2026-04-04 06:06:04 (Tiempo del Centro)
- Latitud: 16.576º
- Longitud: -96.008º
- Profundidad: 73.3 km
- ¿QUÉ DEBE CONTENER MI MOCHILA DE EMERGENCIA?
• Artículos indispensables de higiene
• Botiquín (vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, etc)
• Abrigo
• Alimentos no perecibles (latas de atún, barra de cereales, chocolates, frutos secos, etc) y dinero
• Artículos de comunicación
• Artículos específicos para bebés e infantes, de uso femenino, para el adulto mayor y para otras necesidades básicas.
¿QUÉ DEBE CONTENER MI MOCHILA DE EMERGENCIA?
• Artículos indispensables de higiene
• Botiquín (vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, etc)
• Abrigo
• Alimentos no perecibles (latas de atún, barra de cereales, chocolates, frutos secos, etc) y dinero
• Artículos de comunicación
• Artículos específicos para bebés e infantes, de uso femenino, para el adulto mayor y para otras necesidades básicas.
- ¿CUÁL ES EL SISMO DE MAYOR MAGNITUD QUE SACUDIÓ LA CIUDAD DE MÉXICO?
El 19 de septiembre de 1985, la ciudad de México experimentó un devastador terremoto de 8.1 en la escala de magnitud, con su epicentro en la costa del Pacífico. Se estima que al menos 10,000 personas perdieron la vida, afectando y derribando miles de estructuras de vivienda, comercio y de servicios públicos.
- ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA MAGNITUD Y LA INTENSIDAD DE UN SISMO?
Son escalas para medir el tamaño o el impacto de un temblor. La escala de magnitud se obtiene de forma numérica a partir de registros obtenidos por sismógrafos y está relacionada con el tamaño y la energía liberada durante un temblor. La escala de intensidad se asigna en función a los daños o efectos causados al hombre y sus construcciones.
- ¿POR QUÉ OCURREN TANTOS SISMOS EN MÉXICO?
En el contexto de la Tectónica de Placas, México está ubicado en el llamado Cinturón de Fuego, donde se registra gran parte de los movimientos telúricos a nivel mundial. El país se ubica en la Placa Norteamericana, limitado en su porción sur y oeste, con las placas de Cocos, Rivera y del Pacífico.
- ¿Por qué tiembla tanto en México?
Porque el país se encuentra en una zona de interacción de varias placas tectónicas (Norteamérica, Pacífico, Rivera, Cocos y Caribe) dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, lo que genera una alta actividad sísmica.
Reporte vespertino de sismicidad 2026-04-03 que incluye todos los sismos localizados de magnitud menor de 4.0 actualizado hasta las 17:00 horas:
- 4.1 2026-04-03 15:53:04 31 km al SURESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.661°, -94.777° 139.2 km
- 4.0 2026-04-03 14:12:44 44 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS: 14.84°, -92.732° 76.4 km
- 1.4 2026-04-03 04:47:20 4 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.039°, -109.737° 11.5 km
- 4.1 2026-04-03 04:33:38 22 km al SUR de OMETEPEC, GRO: 16.481°, -98.397° 8.4 km
- 3.4 2026-04-03 04:23:41 33 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.487°, -103.233° 43.5 km
- 3.6 2026-04-03 04:22:28 29 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.518°, -103.154° 20 km
- 3.7 2026-04-03 04:15:08 100 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.404°, -94.719° 10 km
- 3.3 2026-04-03 03:43:28 10 km al SUR de AUTLAN DE NAVARRO, JAL: 19.685°, -104.382° 51.5 km
- 1.6 2026-04-03 03:27:44 4 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.039°, -109.735° 11 km
- 2.4 2026-04-03 03:17:38 24 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.406°, -93.323° 8.8 km
- 3.7 2026-04-03 03:05:25 62 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.50°, -92.70° 52.6 km
- 1.5 2026-04-03 03:03:47 3 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.039°, -109.731° 11.6 km
- 3.1 2026-04-03 03:01:36 15 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.826°, -99.532° 15 km
- 1.7 2026-04-03 03:00:08 3 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.038°, -109.724° 11 km
- 1.5 2026-04-03 02:58:31 3 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.038°, -109.723° 11.1 km
- 3.3 2026-04-03 02:53:00 40 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.196°, -94.865° 121.7 km
- 3.1 2026-04-03 01:46:43 26 km al NOROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.48°, -98.244° 23.9 km
- 3.8 2026-04-03 01:19:59 43 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX: 15.628°, -95.757° 10.9 km
- 3.9 2026-04-03 01:13:27 39 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.104°, -94.767° 60.6 km
- 3.5 2026-04-03 01:02:13 48 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 17.011°, -94.026° 155.2 km
3.6 2026-04-03 00:50:07 5 km al NOROESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAX: 16.466°, -95.047° 2.8 km
3.9 2026-04-03 00:47:28 86 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.507°, -94.788° 16.7 km
3.4 2026-04-03 00:39:45 39 km al OESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.689°, -94.089° 125.1 km
3.5 2026-04-03 00:26:53 94 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.513°, -98.235° 15 km
3.6 2026-04-03 00:19:26 94 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.487°, -94.693° 16.1 km
3.6 2026-04-03 00:09:06 47 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.691°, -93.907° 77.8 km
1.4 2026-04-03 00:02:11 4 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.039°, -109.737° 11.6 km
¿La actividad volcánica influye en los sismos en México?
En algunas zonas, la actividad volcánica puede generar sismos volcánico-tectónicos, pero la mayoría de los sismos mexicanos se deben a procesos de placas tectónicas.
¿Cuáles han sido los sismos más fuertes registrados en México en la historia reciente?
Entre los más fuertes destacan el sismo de magnitud 8.1 de 1985 en la costa de Michoacán, el de magnitud 8.2 del 7 de septiembre de 2017 en el golfo de Tehuantepec y otros eventos mayores a magnitud 7 en el Pacífico mexicano.
- ¿Qué es el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX)?
El sistema de alerta sísmica emite avisos en el Valle de México cuando una serie de estaciones sensoras localizadas a lo largo de la costa de Guerrero confirman la ocurrencia de un sismo de gran magnitud en esta zona. La utilidad del SAS radica en el principio que la velocidad de propagación de las ondas de radio (por medio de las cuales se transmite la alerta) es mayor a la velocidad de propagación de las ondas sísmicas. El aviso anticipado del inicio del sismo que ocurre en la costa de Guerrero a su arribo al Valle de México y Toluca es de aproximadamente 60 segundos, tiempo suficiente para llevar a cabo medidas que reduzcan la posibilidad de que se genere un desastre considerable.
- Funciones principales del SSN
Para cumplir con su objetivo de salvaguardar a la población mediante el conocimiento, el servicio realiza las siguientes tareas:
Monitoreo 24/7: Vigilancia continua de la corteza terrestre a través de una red de más de 90 estaciones sismológicas distribuidas en todo el país.
Determinación de parámetros: Cálculo inmediato de la magnitud, profundidad y epicentro de cada sismo detectado.
Difusión de reportes: Publicación de informes rápidos y detallados para que la población y Protección Civil tomen decisiones informadas.
Investigación científica: Almacenamiento de datos históricos para que especialistas estudien el comportamiento tectónico de México y mejoren la prevención de riesgos.
- Diferencia entre el SSN y la Alerta Sísmica
Es una confusión común, pero sus funciones son distintas:
SSN (Servicio Sismológico Nacional): Reporta sismos después de que ocurren, proporcionando datos técnicos oficiales.
SASMEX (Alerta Sísmica): Es un sistema de sensores que emite una señal sonora segundos antes de que las ondas lleguen a una ciudad para permitir la evacuación; este sistema no es operado por el SSN.
- Importancia de la red sismológica en México
Debido a que México se encuentra en una región de alta interacción de placas tectónicas (Cocos, Norteamérica, Pacífico, Rivera y el Caribe), el trabajo del SSN es vital para el diseño de reglamentos de construcción y la gestión de emergencias a nivel nacional.
Para reportes de sismos recientes en tiempo real, puedes visitar el sitio oficial del Servicio Sismológico Nacional o seguir sus actualizaciones en plataformas digitales.
UÉ ES EL CINTURÓN DE FUEGO DEL PACÍFICO?
El Cinturón de Fuego del Pacífico es una región geológicamente activa que rodea el Océano Pacífico y los continentes que bañan sus aguas. Es caracterizada por una alta frecuencia de terremotos y actividad volcánica. Se extiende por aproximadamente 40,000 kilómetros, incluyendo zonas de subducción donde las placas tectónicas chocan (como la placa de Nasca), lo que genera volcanes y sismos frecuentes.
¿POR QUÉ NUNCA DEBERÍAS USAR UN ASCENSOR DURANTE UN SISMO?
Los especialistas recomiendan nunca utilizar el ascensor durante un sismo o terremoto, ya que este podría desprenderse de su estructura y caer desde una gran altura con personas adentro.
QUÉ ES EL SILENCIO SÍSMICO?
El silencio sísmico es un período prolongado sin actividad sísmica importante o de significativa intensidad en una región, que puede indicar la acumulación de tensiones tectónicas y un aumento en el riesgo de un futuro terremoto.
¿QUÉ ES UN ENJAMBRE SÍSMICO?
Un enjambre sísmico es un grupo de terremotos que ocurren en una misma área durante un corto periodo de tiempo. A diferencia de un terremoto único y fuerte, los enjambres sísmicos suelen consistir en numerosos temblores menores. A menudo, no hay un terremoto principal que desencadene el enjambre, sino que los eventos sísmicos ocurren de forma más o menos continua y están relacionados con procesos tectónicos.
¿CÓMO ACTUAR DURANTE UN SISMO?
• Acudir a las zonas de seguridad ya establecidas.
• Mantenerse alejado de vidrios u objetos que pudieran caer.
• En lo posible evitar el pánico y tratar de mantener la calma.
• No salir corriendo en zona de paso vehicular.
• Si está manejando detenga su vehículo.
• Si está en un edificio no utilice el ascensor, siempre la escalera.
• Estar atentos a menores de edad, minusválidos y personas de la tercera edad.
¿CÓMO SE DIFERENCIA UN TEMBLOR DE UN TERREMOTO?
Los términos "temblor" y "terremoto" a menudo se utilizan indistintamente, pero en general, la diferencia radica en su magnitud, intensidad percibida y alcance.
• Temblor: Se refiere a movimientos sísmicos de menor intensidad. Usualmente, se utilizan para describir temblores de tierra de baja magnitud que no causan daños significativos a estructuras ni a personas. Son perceptibles, pero su impacto es leve.
• Terremoto: Se refiere a un evento sísmico de mayor magnitud. Los terremotos son temblores sísmicos significativos que pueden provocar daños graves a edificios, infraestructuras y, en los casos más severos, causar lesiones personales e incluso pérdidas de vidas. Tienen una magnitud considerable y a menudo son acompañados por réplicas.
- ¿QUÉ ES UN ENJAMBRE SÍSMICO?
Un enjambre sísmico es un grupo de terremotos que ocurren en una misma área durante un corto periodo de tiempo. A diferencia de un terremoto único y fuerte, los enjambres sísmicos suelen consistir en numerosos temblores menores. A menudo, no hay un terremoto principal que desencadene el enjambre, sino que los eventos sísmicos ocurren de forma más o menos continua y están relacionados con procesos tectónicos.
- REVISA LO QUE UNA MOCHILA DEBE EMERGENCIAS PARA EL HOGAR DEBE CONTENER.
- ¿QUÉ DEBE CONTENER MI MOCHILA DE EMERGENCIA?
• Artículos indispensables de higiene
• Botiquín (vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, etc)
• Abrigo
• Alimentos no perecibles (latas de atún, barra de cereales, chocolates, frutos secos, etc) y dinero
• Artículos de comunicación
• Artículos específicos para bebés e infantes, de uso femenino, para el adulto mayor y para otras necesidades básicas.
Revisa aquí el reporte matutino sobre la sismicidad en territorio mexicano.
- ¿CUÁL ES EL SISMO DE MAYOR MAGNITUD QUE SACUDIÓ LA CIUDAD DE MÉXICO?
El 19 de septiembre de 1985, la ciudad de México experimentó un devastador terremoto de 8.1 en la escala de magnitud, con su epicentro en la costa del Pacífico. Se estima que al menos 10,000 personas perdieron la vida, afectando y derribando miles de estructuras de vivienda, comercio y de servicios públicos.
- ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA MAGNITUD Y LA INTENSIDAD DE UN SISMO?
Son escalas para medir el tamaño o el impacto de un temblor. La escala de magnitud se obtiene de forma numérica a partir de registros obtenidos por sismógrafos y está relacionada con el tamaño y la energía liberada durante un temblor. La escala de intensidad se asigna en función a los daños o efectos causados al hombre y sus construcciones.
- ¿POR QUÉ OCURREN TANTOS SISMOS EN MÉXICO?
En el contexto de la Tectónica de Placas, México está ubicado en el llamado Cinturón de Fuego, donde se registra gran parte de los movimientos telúricos a nivel mundial. El país se ubica en la Placa Norteamericana, limitado en su porción sur y oeste, con las placas de Cocos, Rivera y del Pacífico.
¿Cómo se diferencia un temblor de un terremoto?
Ambos son movimientos de la Tierra, pero solemos llamar "terremoto" a los de mayor magnitud e impacto destructivo, mientras que "temblor" se usa para sismos más leves.
¿Por qué se reportan varias magnitudes para un mismo sismo?
Porque la primera información proviene de estaciones cercanas y se ajusta conforme más datos llegan de diferentes sensores. La ciencia sigue calculando después del primer aviso.
¿Cómo se sabe que va a temblar?
Los sismos no se pueden predecir, pero los sismógrafos y acelerógrafos detectan los movimientos del suelo en tiempo real para alertarnos lo más rápido posible.
¿Qué hacer si estoy en la calle cuando empieza un sismo?
Busca un lugar abierto lejos de postes, árboles o edificios. Cuidado con cables eléctricos. Si estás manejando, detente con precaución en un lugar seguro.
- ¿CUÁL ES EL SISMO DE MAYOR MAGNITUD QUE SACUDIÓ LA CIUDAD DE MÉXICO?
El 19 de septiembre de 1985, la ciudad de México experimentó un devastador terremoto de 8.1 en la escala de magnitud, con su epicentro en la costa del Pacífico. Se estima que al menos 10,000 personas perdieron la vida, afectando y derribando miles de estructuras de vivienda, comercio y de servicios públicos.
- ¿QUÉ ES EL SILENCIO SÍSMICO?
El silencio sísmico es un período prolongado sin actividad sísmica importante o de significativa intensidad en una región, que puede indicar la acumulación de tensiones tectónicas y un aumento en el riesgo de un futuro terremoto.
- ¿QUÉ ES UN SISMO?
Un sismo es un rompimiento repentino de las rocas en el interior de la Tierra. Esta liberación repentina de energía se propaga en forma de ondas que provocan el movimiento del terreno.
- ¿CUÁNTO DURA UN SISMO Y POR QUÉ EL SSN NO REPORTA ESTE DATO?
Cuando hablamos de duración de un sismo nos podemos referir a varios conceptos diferentes: Una es la duración del movimiento percibida por el ser humano, otra la duración del registro instrumental (puede ser incluso de varios minutos) y otro es el tiempo que duró el movimiento de la falla que originó el sismo (que puede ser de unos cuantos segundos).
- ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA MAGNITUD Y LA INTENSIDAD DE UN SISMO?
Son escalas para medir el tamaño o el impacto de un temblor. La escala de magnitud se obtiene de forma numérica a partir de registros obtenidos por sismógrafos y está relacionada con el tamaño y la energía liberada durante un temblor. La escala de intensidad se asigna en función a los daños o efectos causados al hombre y sus construcciones.
- ¿POR QUÉ OCURREN TANTOS SISMOS EN MÉXICO?
En el contexto de la Tectónica de Placas, México está ubicado en el llamado Cinturón de Fuego, donde se registra gran parte de los movimientos telúricos a nivel mundial. El país se ubica en la Placa Norteamericana, limitado en su porción sur y oeste, con las placas de Cocos, Rivera y del Pacífico.
- México es uno de los países del mundo con mayor actividad telúrica, ya que según estadísticas, se registran más de 90 sismos por año con magnitud superior a 4 grados en la escala de Richter, lo que equivale a un 60% de todos los movimientos telúricos que se registran en el mundo.
¿De qué magnitud y en dónde fue el último temblor en México? Mira aquí en vivo los reportes del Servicio Sismológico Nacional SSN sobre los sismos en el país.
¿De qué magnitud y en dónde fue el último temblor en México? Mira aquí en vivo los reportes del Servicio Sismológico Nacional SSN sobre los sismos en el país.