La mayoría de ciudadanos anhela siempre tener una visa americana, ya sea para realizar turismo en los Estados Unidos u otros fines. Sin embargo, en ciertas ocasiones, las personas que se acercan a la embajada a solicitar la visa suelen ser negadas por diferentes motivos. Y es que, una mujer utilizó sus redes sociales para brindar algunos consejos sobre cómo obtener la visa de Estados Unidos después de que a ella se la aprobaran.

¿CUÁLES FUERON LAS PREGUNTAS QUE LE REALIZÓ LA CÓNSUL A LA MUJER?

Mediante TikTok, la usuaria @rowscaraballo compartió un video desde Nueva Jersey para demostrar que con su éxito en la entrevista logró estar ahí. “Les diré las preguntas que me hizo la oficial consular y cómo respondí. Las contesté todas fluidas, no me limité a decir ‘sí’ o ‘no’ porque yo vi que a todos los que contestaban así se las negaban”, inició narrando.

Según la dominicana, le hicieron 11 o 12 preguntas aproximadamente, todas relacionadas con su vida personal y sus objetivos de viaje. Lo primero que la cónsul le pidió responder fue a dónde se dirigía, por lo que ella especificó que quería visitar a su hermana y que estaría allí. No obstante, decidió dar detalles para hacerlo más convincente: “También le agregué que tenía como sueño conocer las hermosas escaleras rojas de Times Square, la Estatua de la Libertad y hacer un poco de shopping”.

Tras realizar esas preguntas, la oficial tocó su experiencia laboral, por lo que la tiktoker indicó que tenía cinco años como licenciada en contabilidad y siete años de experiencia laboral en una clínica médica, en el área administrativa. Además, contestó si tenía hijos, si estaba casada, dónde vivía su pareja y ella. Entonces, la solicitante contó que tenía un chico de cuatro años, con quien vive. Tiene pensado casarse este año y su prometido vive en otra propiedad. Todas estas respuestas fueron parte de su entrevista.

Finalmente, la cónsul volvió a preguntar sobre las propiedades y el trabajo en la que se encontraba la solicitante. De esta manera, solicitó información acerca de su sueldo. “Le dije que no poseía casa propia, pero le di a entender que sí tenía la visión de adquirir una más adelante, le brindé el monto de mi salario y le conté que tengo auto”, mencionó. Vale recordar que, ella aclaró que la aprobación de la visa no depende del nivel socioeconómico del solicitante, sino de las pruebas que este lleve para demostrar que es apto para viajar a EE.UU.

¿CUÁL FUE EL CONSEJO QUE BRINDÓ LA MUJER PARA OBTENER LA VISA A ESTADOS UNIDOS?

Al terminar, la mujer nacida en República Dominicana sostuvo que hubo dos factores por los que cree que le admitieron el documento.

El primero estuvo relacionado con su experiencia laboral: “Después de que le dije sobre mi trabajo, unas cuatro preguntas después, me volvió a decir: ‘¿Entonces usted lleva siete años como licenciada en contaduría y cinco de experiencia laboral en la clínica?’.

Todo parecía indicar que la oficial consular trataba de confundirla para saber si mentía, pero ella se mantuvo firme en sus respuestas: “Yo la miré a los ojos y le dije: ‘No, son cinco de licenciada y siete de experiencia’, lo mismo que le había dicho al inicio”.

El segundo, dejó en claro el propósito del viaje. “Solo tienes que convencer de que no te interesa quedarte en su país; vi empresarios con visas negadas”, dijo, al resaltar la importancia de este paso.