Millones de personas en el mundo se encuentra bajo la expectativa de poder observar el eclipse lunar, un evento astronómico que deslumbrará a los amantes de los cuerpos celestes. México no es la excepción, por lo que en esta nota te contaremos acerca de todos los detalles que debes tener en cuenta si deseas presenciar este evento que difícilmente ocurre seguido y que atraerá las miradas de grandes y pequeños.

EL ECLIPSE LUNAR EN MÉXICO: TODO LO QUE DEBES SABER

El eclipse lunar es un evento astronómico ampliamente esperado en México y en varias partes del mundo, por lo que muchos aficionados y especialistas en el tema esperan con ansias poder observarlo.

Sobre el horario en el que podrá ser visto el eclipse lunar, se sabe que a partir de las 9:24 y hasta las 13:31 deleitará a millones en México, de acuerdo con información de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

Ahora bien, como mencionamos líneas atrás, este evento tendrá lugar en la mañana, por lo que cuando ocurra en la noche de las regiones de Asia, África, Rusia, Oceanía y Australia, en México será de día, por lo que desafortunadamente no podrá ser visto.

Finalmente, para poder ver el eclipse lunar, si te encuentras en alguna de las regiones anteriormente mencionadas, asegúrate de estar en un lugar donde puedas tener una vista clara del cielo. Si vives en una zona con contaminación lumínica, es posible que debas alejarte de la ciudad para tener una vista clara del eclipse. También es importante verificar las condiciones climáticas, ya que las nubes pueden obstaculizar la vista.

Así mismo, es importante proteger tus ojos al ver un eclipse lunar. A diferencia de los eclipses solares, no es necesario usar gafas especiales para ver un eclipse lunar, ya que la luz reflejada por la luna no es lo suficientemente brillante como para dañar los ojos. Sin embargo, si usas binoculares o telescopios, es importante no mirar directamente al sol mientras lo apuntas hacia la luna. En su lugar, usa un filtro especial para proteger tus ojos mientras disfrutas del espectáculo.

QUÉ ES UN ECLIPSE LUNAR

Un eclipse lunar es un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre la superficie lunar. Durante un eclipse lunar, la Luna se oscurece gradualmente a medida que entra en la sombra de la Tierra, y puede adquirir tonalidades rojizas debido a la refracción de la luz solar en la atmósfera terrestre.

Existen tres tipos de eclipses lunares: eclipses penumbrales, eclipses parciales y eclipses totales. Durante un eclipse penumbral, la Luna entra en la penumbra de la Tierra y solo se oscurece ligeramente. En un eclipse parcial, solo una parte de la Luna entra en la sombra de la Tierra y se oscurece parcialmente. En cambio, durante un eclipse lunar total, toda la Luna entra en la sombra de la Tierra y puede tomar una tonalidad rojiza debido a la luz refractada.

Los eclipses lunares ocurren cuando hay una alineación casi perfecta entre el Sol, la Tierra y la Luna, y solo pueden ocurrir durante la fase de Luna llena. La duración de un eclipse lunar varía dependiendo de la posición de la Luna en su órbita, y puede durar desde unos pocos minutos hasta varias horas.

Los eclipses lunares son eventos astronómicos impresionantes y pueden ser observados a simple vista desde cualquier lugar del mundo que tenga vista hacia la Luna durante el eclipse. Sin embargo, la calidad de la observación puede variar dependiendo de la ubicación geográfica, la climatología y la contaminación lumínica. Además, los eclipses lunares son un tema de interés para la ciencia y la astrología, y han sido objeto de estudio y observación desde la antigüedad.