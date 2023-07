Durante este mes de julio se presentará la Superluna de Ciervo 2023, por lo que el cielo se iluminará de una forma muy particular por la Luna. Este fenómeno astronómico se podrá ver en México y algunos países ya que forma parte de uno de los espectáculos más bonitos de la Luna. Aquí te brindamos la fecha y de qué se trata.

¿A QUÉ HORA Y CUÁNDO VER LA SUPERLUNA DE CIERVO 2023?

La Superluna de Ciervo 2023 se llevará a cabo este lunes 3 de julio. En Estados Unidos se dará a las 07:39 EDT del lunes. En México a las 05:39 am, en Colombia y Perú a las 06:39 am y a las 8:39 am en Argentina y Brasil.

Además, la Superluna de Ciervo podría causar algún tipo de afectaciones, ya sea mareas altas y bajas en diferentes partes del mundo, ya que la Luna se aproxima mucho a la Tierra y como se hace más grande, la separación que hay entre ambas, es menor.

FECHAS DE LAS FASES LUNARES EN JULIO

A continuación, conoce los días en los que se realizaran las fases lunares en julio de 2023:

Luna llena o del Ciervo: 3 de julio

3 de julio Cuarto menguante: 10 de julio

10 de julio Luna nueva: 17 de julio

17 de julio Cuarto creciente: 26 de julio

¿CÓMO AFECTARÁ LA LUNA DE CIERVO 2023 A TU SIGNO ZODIACAL?

Aries: la Superluna de julio hará que te replantees si estás dispuesta a darlo todo o no. Si te vas a involucrar en esa relación, debe ser con todas las cartas sobre la mesa.

la Superluna de julio hará que te replantees si estás dispuesta a darlo todo o no. Si te vas a involucrar en esa relación, debe ser con todas las cartas sobre la mesa. Tauro: tu familia será más importante que nunca durante la Superluna de julio. Escucha lo que tienen que decirte, porque su consejo te hará entender que te estás equivocando. Estás a tiempo de recapacitar, tan solo tienes que oír su consejo.

tu familia será más importante que nunca durante la Superluna de julio. Escucha lo que tienen que decirte, porque su consejo te hará entender que te estás equivocando. Estás a tiempo de recapacitar, tan solo tienes que oír su consejo. Géminis: con la Superluna de julio brillando en el cielo, tu vida dará un vuelco que jamás olvidarás. Se abre una oportunidad única en la vida que puede catapultar tu carrera profesional.

con la Superluna de julio brillando en el cielo, tu vida dará un vuelco que jamás olvidarás. Se abre una oportunidad única en la vida que puede catapultar tu carrera profesional. Cáncer: la Superluna de julio te hará sentir en armonía contigo misma. No hay nada que te perturbe, nada que te altere. Disfruta de esta paz mental para conectar con tu intuición, con tu lado más emocional.

la Superluna de julio te hará sentir en armonía contigo misma. No hay nada que te perturbe, nada que te altere. Disfruta de esta paz mental para conectar con tu intuición, con tu lado más emocional. Leo: con la Superluna de julio aparecen problemas en el trabajo. Tienes que replantearte cómo quieres seguir de aquí en adelante.

con la Superluna de julio aparecen problemas en el trabajo. Tienes que replantearte cómo quieres seguir de aquí en adelante. Virgo: durante esta Superluna de julio no debes permitir que nadie te diga que es lo que puedes y lo que no puedes hacer. Solo tú sabes de qué eres capaz con tal de alcanzar tus sueños.

durante esta Superluna de julio no debes permitir que nadie te diga que es lo que puedes y lo que no puedes hacer. Solo tú sabes de qué eres capaz con tal de alcanzar tus sueños. Libra: esta Superluna de julio te va a abrir los ojos sobre una persona en particular con la que las cosas no han ido muy bien últimamente.

esta Superluna de julio te va a abrir los ojos sobre una persona en particular con la que las cosas no han ido muy bien últimamente. Escorpio: la Superluna de julio hará que tu corazón se abra de par en par, quieras o no. Prepárate, porque el amor va a llamar a tu puerta, va a derribas todos tus muros y va a conseguir que tu vida de un vuelco.

la Superluna de julio hará que tu corazón se abra de par en par, quieras o no. Prepárate, porque el amor va a llamar a tu puerta, va a derribas todos tus muros y va a conseguir que tu vida de un vuelco. Sagitario: con la Superluna de julio tu lado más creativo va a despertar como por arte de magia. Deja que tu imaginación te lleve a lugares inesperados, sal en busca de aventura y acabarás encontrando grandes verdades sobre ti misma.

con la Superluna de julio tu lado más creativo va a despertar como por arte de magia. Deja que tu imaginación te lleve a lugares inesperados, sal en busca de aventura y acabarás encontrando grandes verdades sobre ti misma. Capricornio: con la Superluna de julio en tu constelación te sentirás más sensible que nunca. Aprovecha para hablar con las personas que de verdad te importan y hacerles saber cuánto necesitas su apoyo.

con la Superluna de julio en tu constelación te sentirás más sensible que nunca. Aprovecha para hablar con las personas que de verdad te importan y hacerles saber cuánto necesitas su apoyo. Acuario: con la Superluna de julio tienes que empezar a trabajar en tu paz mental. Ha llegado el momento de retirarse de causas nobles que no conducen a nada y que tan solo te generan inquietudes y problemas.

con la Superluna de julio tienes que empezar a trabajar en tu paz mental. Ha llegado el momento de retirarse de causas nobles que no conducen a nada y que tan solo te generan inquietudes y problemas. Piscis: aunque te dé miedo reconocerlo, hay muchas cosas que tienes que arreglar en tu vida en este momento. Y la Superluna de julio te dará la fuerza y la energía que necesitas para empezar a hacerlo.

¿QUÉ ES LA SUPERLUNA DE CIERVO?

Este fenómeno astronómico lleva este nombre ya que, durante esta temporada del año, a los ciervos machos les crecen nuevas astas. Asimismo, National Geographic considera que también representa la temporada de caza exitosa. La Superluna de Ciervo es conocido como la Superluna del Trueno, pues existen regiones soleadas y en otras se presentan tormentas eléctricas.