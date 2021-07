Michael Phelps es uno de los deportistas más grandes de la historia. Su nombre ha quedado grabado en la mente de los fanáticos por haber logrado 28 medallas olímpicas, 23 de ellas de oro. Su última participación fue en Río 2016.

En Tokio 2020, el famoso nadador estadounidense está disfrutando de sus primeros Juegos fuera del agua. De hecho, está trabajando en la cadena NBC como uno de los analistas de Televisión.

Michael Phelps: ¿Qué está haciendo en Tokio 2020?

Phelps se encarga de comentar todas las pruebas de natación que se vienen llevando a cabo en el Centro Acuático de la cita Olímpica.

“Estar aquí y no estar compitiendo es raro. Nunca había estado en unos Juegos así. Esta mañana he ido a la piscina de calentamiento a dar una vuelta y me he emocionado un poco. Me encontraba en mi lugar en el mundo, me sentía muy, muy cómodo. Pero, bueno, la experiencia igualmente está siendo interesante”, dijo Phelps en conferencia de prensa.

El americano también asegura que le gusta comentar en la televisión, porque le parece todo un rato que la audiencia entienda qué está pasando en el agua con los nadadores y que aprendan a ver los detalles.

Asimismo, contó que actualmente solo se mete a una piscina cuando necesita un “descanso mental”.

“Para mí ahora nadar es algo relajante, nadando desconecto la mente, me pongo en piloto automático. Pero igualmente entreno en el gimnasio tres veces a la semana con mi mujer, y el resto practico otros deportes como el golf”, reveló.

Jugar golf es otro de los pasatiempos de Phelps. (Foto: AFP)

