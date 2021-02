Este miércoles 17 de febrero se celebrará el ‘ Miércoles de ceniza ’. Se trata de una fecha especial que es festejada casi en todo el mundo. Aquellos que congregan en la Iglesia Católica lo toman como un momento especial para acercarse a lo que fue la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en la Semana Santa.

¿De qué se trata el ‘Miércoles de ceniza’?

Con el ‘Miércoles de Ceniza’ empiezan los 40 días en los que la Iglesia Católica motiva a los fieles a la conversión y a prepararse de la mejor manera para la Semana Santa.

¿De dónde se obtienen las cenizas?

Para este importante homenaje se queman los restos de las palmas bendecidas el Domingo de Ramos del año anterior. Estas son rociadas con agua bendita y también son aromatizadas con incienso. No obstante, el Miércoles de Ceniza no es día de precepto. Ante ello, la imposición de ceniza no es obligatoria para los católicos.

¿Qué rol cumple la ceniza en el ‘Miércoles de ceniza’?

La ceniza es una representación o simbolismo. Su función se basa en un importante documento de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, más específicamente en el artículo 125 del “Directorio sobre la piedad popular y la liturgia”.

¿Qué acto simbólico se da en el ‘Miércoles de ceniza’?

Esta ceremonia especial se da en la Misa al finalizar de la homilía y está permitido que los laicos presten ayuda al sacerdote. Las cenizas son colocadas en la frente, mientras se hace una señal de la cruz con ellas mientras el ministro manifiesta las siguientes frases bíblicas: “Acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás”, o “Conviértete y cree en el Evangelio”.

