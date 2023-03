“Flowers” fue el tema musical de Miley Cyrus que rompió con todo a su paso. Catalogada como “el himno del amor propio”, esta canción lideró por varias semanas la lista de canciones globales de Spotify.

Sin embargo, dicho tema era tan solo un abrebocas de lo que desarrollaría Cyrus en su nuevo y octavo álbum de estudio, “Endless Summer Vacation”. En esta nueva producción, sus letras hablan de amor, desamor y nuevos inicios.

Además, con el álbum, la artista regresa a Disney, puesto que mediante su servicio de streaming, la también actriz abre la puerta a uno de sus “Backyard Sessions”, una serie que comenzó en 2012.

“Creo que Endless Summer Vacation representa para mí la intrepidez al experimentar, no solo en mi sonido, pero también con mi identidad y la manera como quiero que me vean. Ya sea visualmente con mi cabello, con mis looks, con los visuales que acompañan la música. Este álbum se siente como una mezcla de los mejores sonidos de todo lo que he hecho”, dijo Cyrus en Disney+.

Asimismo, la cantante señaló que su nueva producción musical representa quién es y hasta se llega a sentir como el zapato de la princesa de Disney, Cenicienta. “Porque me queda perfecto, y es mío y solo puede ser mío”, argumenta.

“Realmente representa quién soy. Siento que los mejores discos que he hecho, o las mejores canciones que he escrito, logran exactamente eso: me conectan con quien esté escuchando de una manera que se siente como una conversación íntima y honesta”, añade.