5 de 9

TROME

"He visto y he sido consciente de la confianza que tenían en mí, de su apoyo. (…) Lamento mucho todo esto, todo lo que sucedió, para mí ha sido un golpe muy duro, demasiado, y también para mi familia. Si me afecta a mí, también le afecta a ellos y espero que me sigan apoyando y que haya quedado en todos sus corazones y que siempre seré su reina", dijo Grados tras perder la corona. Foto: Martín Herrera para El Comercio.