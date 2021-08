Mon Laferte ha confirmado a través de sus redes sociales que se encuentra en la ‘dulce espera’, junto a un emotivo mensaje para sus más de tres millones de seguidores en Instagram, que reaccionaron al instante tras conocer la hermosa noticia.

La artista chilena publicó sus primeras fotos embarazada luego de un año de intentar concebir junto a su pareja Joel Orta, integrante de la banda ‘Celofán’ y quien también es jefe de producción de la intérprete de ‘Tu falta de querer’.

“Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así, se aproxima una gira y debo estar subiendo contenido a redes y me es difícil, me siento diferente, tengo el pelo muy feo y mi peso es una montaña rusa, pero lo más importante es que ¡SOY FELIZ! Seré mamá. No sé en qué me metí, pero qué hermosa es la vida”, se lee en la publicación de Mon Laferte.

Por otro lado, la cantante realizó una transmisión en vivo donde se mostró nerviosa tras revelar la noticia, pues explicó que fue un año difícil para ella a nivel personal: “Ser mujer y pasar estas cosas y estar en la industria y estar haciendo música, pasan muchas cosas atrás que no se cuentan. Ojalá que todo salga bien y que nos veamos en la gira con una hermosa panza y que esté cantando para ustedes… vamos a ser dos”.

El retrato que compartió Mon Laferte nos muestra a la cantante en un escenario campestre y colorido, mientras ella viste un vestido de color rosa mexicano, firmado por el diseñador mexicano Carlos Pineda, para su colección primavera-verano 2021, según indica la revista Vogue de México.

La alegría y felicitaciones a la intérprete no se hicieron esperar, pues diversos artistas y fanáticos han llenado sus redes sociales con mensajes de amor y cariño hacia la cantante. Además, le dedicaron un verso de su canción ‘Te vi’, que dice “Cuando yo vivía dentro de tu panza no me conocías y ya me cantabas”.

