Con la vuelta del público en las gradas tras unos largos 17 meses, el Money in the Bank en su edición 2021 se llevó a cabo rodeado de miles de fanáticos de la WWE en el Dickies Arena de Forth Worth, Texas, en Estados Unidos. Sin embargo, no fue hacia el final del evento que los gritos retumbaron más que nunca con el regreso de una leyenda.

Se llevaba a cabo el encuentro entre Roman Reigns y Edge por el Campeonato Universal, en el que la superioridad del ‘Tribal Chief’ se imponía ante el ‘Rated R Superstar’. Con los roles intercambiados, el veterano se dispuso a hacer rendir a su rival y así coronarse, pero la intervención de Seth Rollins en favor de su excompañero de The Shield truncaría los sueños del canadiense.

Una ‘lanza’ por parte del campeón, le permitiría extender su reinado que empezara en agosto de 2020, en el PPV Payback, y que ya suma más de 300 días con la presea. Por otro lado, un furioso Edge atacó a un desprevenido Rollins ante la inmutable actitud del samoano que, posterior a ello, se disponía a celebrar junto a Paul Heyman, pero que fue interrumpido por un tono más que conocido.

¿Qué superestrella regresó a la WWE en Money in the Bank 2021?

El famoso ‘The Time is Now’ se apoderó de cada rincón del recinto, para luego apreciar a John Cena haciendo su regreso a la empresa de lucha libre tras más de un año de ausencia. Sin poder ocultar su emoción, saludó incluso al camarógrafo para dirigirse hacia el cuadrilátero y encarar al que probablemente sea su próximo rival en SummerSlam el próximo 21 de agosto.

Cabe destacar que el también actor de 44 años no se subía a un ring -al menos de manera pública u oficial- desde marzo del año pasado, cuando enfrentó a The Fiend en una lucha cinematográfica en WrestleMania 36, en la que resultó vencido por el alter ego de Bray Wyatt.

La WWE, en sus redes sociales, anunció que el natural de Massachusetts se hará presente el lunes 19 de julio en el ‘kick-off’ de Raw para hablar acerca de sus intenciones tras su regreso a la marca más grande del deporte de entretenimiento.

