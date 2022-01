Tal vez una de las películas que más retrasos ha presentado. “Morbius”, el icónico villano de Marvel que interpreta Jared Leto, no verá pronto las salas de cine tras haberse planeado su estreno a fines de enero. Al respecto, Sony Corp se refirió al respecto y se supo las razones de esta decisión.

Según informó el estudio cinematográfico a través de un comunicado, la pandemia del COVID-19 tendría incidencia particular en este nueva postergación. Pensada para llegar a los cines el 28 de enero, esto sucedería aún más adelante y se juega con la posibilidad de algunas fechas.

De hecho, para los mismos operadores de cine, este tipo de decisiones es considerada como un contratiempo más mientras se encuentran en camino a recuperarse de los cierres obligatorios que se dieron por la crisis del coronavirus. Sin embargo, no todo son malas noticias.

Algunas cadenas como AMC Entertainment, Cinemark Holdings Inc y Cineworld Group han destacado el éxito en ventas que representó “Spider-Man: No Way Home” a mediados de diciembre último y que aún posee. Mientras sigue en cartelera, los operadores no tienen planeado algún título grande hasta la primavera en el hemisferio norte.

MÁS INFORMACIÓN: Apple alcanza los 3 billones de dólares en valor de mercado

De este modo, sumado al avance de la variante Ómicron, las precauciones se han extendido a lo largo de varios gobiernos, lo que se ve reflejado en la comodidad del espectador en asistir a las salas. Por ello, el estreno de “Morbius” recién podría darse en marzo de 2022, con la llegada del otoño austral.

VIDEO RECOMENDADO

"Venom: Carnage Liberado" ha sido un fenómeno a nivel mundial, tanto así que en nuestro país este film ha vuelto a llenar las salas de cine ya que las grandes cadenas venía con baja afluencia. A propósito del simbionte Carnage, conoce algunos secretos en el momento de las grabaciones de esta última producción de Marvel. (Fuente: América TV)