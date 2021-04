El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) puso a disposición de la ciudadanía este ENLACE para poder verificar si debe o no multas de carácter electoral. Para poder ser parte de este proceso, tendrá que escribir su número de DNI y el código que figura en la parte inferior. Después, deberá dar clic al botón ‘Consultar’ y, tras una breve carga, podrá comprobar si tiene una multa acumulada sin pagar.

Es necesario mencionar que, según la legislación electoral vigente, la cantidad de dinero que se deberá de pagar por las multas electorales en el caso de no votar varía según el lugar en dónde se ubique la casa del elector. En este sentido, de acuerdo a la clasificación que hace el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el ciudadano puede vivir en un distrito “no pobre”, “pobre” o “pobre extremo”.

En esa línea, las multas son las siguientes:

-S/88 si no votas y vives en un distrito clasificado “no pobre”

-S/44 si no votas y reside en un distrito clasificado “pobre”

-S/22 si no votas y vives en un distrito clasificado “pobre extremo”

En caso el elector sea designado miembro de mesa y no acuda, deberá pagar S/220. En caso falte un miembro de mesa y se niegue a reemplazarlo, la persona también recibirá una multa de S/220.

¿Qué sucede si un elector no paga su multa?

El peruano que no pague su multa será impedido de inscribir cualquier acto relacionado con su estado civil, no podrá intervenir en procesos judiciales o administrativos, no tendrá la facultad de realizar ningún acto notarial, no podrá suscribir un contrato, no podrá ser designado funcionario público, no podrá tramitar un brevete y no podrá inscribirse en ningún programa social.

