La Selección de Brasil se despidió del Mundial Qatar 2022 tras quedar eliminada en los cuartos de final por Croacia, quien ganó la llave en los penales luego de empatar 1-1 en el tiempo suplementario.

Uno de los futbolistas que lució desconsolado fue Neymar, quien fue el autor del gol brasileño en la prórroga; pero, no pudo cobrar su penal en la tanda definitiva debido a las fallas de sus compañeros.

Ante la eliminación, Neymar no pudo ocultar su tristeza e incluso dejó abierta la posibilidad de ya no jugar con la ‘Canarinha’. Ante esta situación, la leyenda brasileña, Pelé, le dedicó un conmovedor mensaje.

Primero, ‘O Rei’ decidió felicitar a Neymar por igualar su récord goleador en la Selección de Brasil. “Mi récord se estableció hace casi 50 años, y nadie se ha acercado hasta ahora. Llegaste allí chico, esto valora tu grandeza”, escribió en su cuenta de Twitter.

Luego, el exfutbolista le pidió al delantero del PSG que considere seguir vistiendo la camiseta de la ‘Verdeamarela’. “Su legado está lejos de terminar. Sigue inspirándonos a todos. Yo seguiré golpeando el aire de la felicidad con cada gol que marques, como lo hice en cada partido que te vi en el campo”, expresó Pelé.

“Tengo 82 años y después de todo este tiempo espero haberte inspirado de alguna manera para llegar tan lejos”, señaló la leyenda brasileña, según recoge El Universal.

Finalmente, el jugador que fue tres veces Campeón del Mundo como futbolista lamentó que Brasil y Neymar no hayan podido seguir en la competencia. “Desafortunadamente el día no es el más feliz para nosotros, pero siempre serás la fuente de inspiración. He aprendido que a medida que pasa el tiempo, más crece nuestro legado”, se lee en su mensaje.