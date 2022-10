Argentina es una de las selecciones candidatas a llevarse el trofeo en el Mundial Qatar 2022. Uno de los motivos que la hacen favorita, sin duda, es el amplio plantel de jugadores de nivel que posee el técnico Lionel Scaloni, aunque claro, esto también se convierte en un dolor de cabeza para dicho entrenador, pues varios futbolistas de jerarquía se quedarán fuera. En este sentido, Ángel Correa, jugador del Atlético de Madrid, hizo un particular pedido con tal de viajar a tierras asiáticas.

“Ojalá esté adentro de la lista. Es la idea y es para lo que trabajo. Representar al país sería lo máximo. Tuve la suerte de poder estar siempre y poder acompañar al grupo. Iría hasta de aguatero”, dijo el delantero ‘colchonero’ en una reciente entrevista para TyC Sports.

Correa es uno de los delanteros argentinos con mejor nivel en el fútbol europeo. (Foto: EFE)

El atacante es una de las cartas principales de gol del actual seleccionado albiceleste, aunque su presencia no está del toda asegurada, pues hay otros delanteros que vienen pasando un gran momento.

El comentario de Correa provocó muchas reacciones en las redes sociales por parte de los hinchas argentinos, quienes tomaron con gracia lo mencionado por el jugador.

¿Qué más dijo Ángel Correa?

Asimismo, sobre su buen momento en el Atlético, Correa agregó: “El Cholo (Diego) Simeone tuvo mucho que ver en esto, ya son muchos años que vengo trabajando con él, aguantándolo, ya lo ven todos como es. Es insoportable (risas). Siempre quiere ganar, lo ve así al fútbol”.

Además, Correa mencionó que, si bien está ilusionado con jugar el Mundial, también se siente muy nervioso. “A medida que se acerca la fecha, los nervios se sienten cada vez más. Creo que el grupo está muy bien, llevamos muchísimo tiempo trabajando juntos y las cosas están saliendo bien, así que hay que seguir de esta manera. Me siento parte del grupo, cada vez que me ha tocado jugar, creo que lo he hecho bien”.

¿Cuándo jugará la selección argentina previo al Mundial de Qatar?

El último duelo de preparación de Argentina será ante Emiratos Árabes. Este encuentro se jugará el 16 de noviembre, tan solo seis días antes del debut mundialista ante Arabia Saudita.